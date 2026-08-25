Συναγερμός σημειώθηκε εκ νέου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, το οποίο βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, καθώς δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ύστερα από επίθεση με ουκρανικό drone.



Την είδηση γνωστοποίησε η διορισμένη από τη Μόσχα διοίκηση του σταθμού, καταγγέλλοντας το Κίεβο για το νέο αυτό επικίνδυνο περιστατικό.



Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, το ουκρανικό drone έπληξε περιοχή πολύ κοντά στις κρίσιμες υδραυλικές εγκαταστάσεις των εγκαταστάσεων. Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι που ανήκουν στο προσωπικό συντήρησης και κατασκευών.

Μέχρι στιγμής, η ρωσική διοίκηση δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την σοβαρότητα των τραυμάτων ή την έκταση των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από την επίθεση. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για την ασφάλεια των πυρηνικών υποδομών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.