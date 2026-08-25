Ένας κούριερ που εμπλέκεται στη δημιουργία κρυψώνας όπλων κοντά στο Βερολίνο, ο οποίος κρατείται πλέον στη Ρουμανία, θεωρείται από τους ανακριτές ότι ανήκει σε δίκτυο πρακτόρων που βρίσκονταν υπό ρωσικό έλεγχο.



Τα νέα στοιχεία φέρεται να συνδέουν άμεσα τον 24χρονο άνδρα που θεωρείται ύποπτος για τη δημιουργία μυστικής κρυψώνας με όπλα κοντά στο Βερολίνο, με ένα ευρύτερο δίκτυο σαμποτέρ, το οποίο, σύμφωνα με τη ρουμανική υπηρεσία πληροφοριών SRI, τελούσε υπό τον έλεγχο ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Η υπόθεση είχε ήδη προκαλέσει συναγερμό στη Γερμανία όταν αποκαλύφθηκε ότι σε δασική περιοχή στα όρια Βερολίνου και Βρανδεμβούργου είχε εντοπιστεί επαγγελματικά διαμορφωμένη κρυψώνα με δύο πραγματικά πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά. Η νέα έρευνα επιχειρεί τώρα να απαντήσει στο πιο κρίσιμο ερώτημα: ποιος τα μετέφερε εκεί και για ποιον προορίζονταν.

Με λεωφορείο από την Πολωνία στο Βερολίνο

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το οποίο επικαλείται στοιχεία των πολωνικών υπηρεσιών ασφαλείας, ο 24χρονος Ουκρανός ταξίδεψε την 1η Οκτωβρίου 2025 με λεωφορείο από την Πολωνία στο Βερολίνο.

Αφού έφθασε στη γερμανική πρωτεύουσα, φέρεται να κατευθύνθηκε σε μεγάλη οδική αρτηρία στα ανατολικά της πόλης. Εκεί, σύμφωνα με τους ερευνητές, παρέλαβε δύο πακέτα που περιείχαν πιστόλια.

Στη συνέχεια, φέρεται να μετέφερε τα όπλα σε δασική περιοχή κοντά στη λίμνη Müggelsee, όπου τα έκρυψε μέσα σε υπόγεια κρύπτη. Η παραμονή του στη Γερμανία ήταν σύντομη. Την επόμενη ημέρα επέστρεψε με λεωφορείο στην Πολωνία.

Η κίνηση αυτή αποκτά σήμερα πολύ μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι γερμανικές Αρχές θεωρούν ότι τα όπλα δεν είχαν κρυφτεί τυχαία.

Τα πιστόλια προορίζονταν για επίθεση, εκτιμούν οι γερμανικές Αρχές

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, έχει επιβεβαιώσει ότι η ομοσπονδιακή εισαγγελία διερευνά την υπόθεση για πιθανή κατασκοπευτική δραστηριότητα και προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας κατά της κρατικής ασφάλειας.

Ο Ντόμπριντ δήλωσε ότι οι Αρχές εκτιμούν πως τα όπλα και τα πυρομαχικά είχαν τοποθετηθεί στην κρυψώνα στο πλαίσιο σχεδιασμού κάποιας επίθεσης, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί ποιος θα ήταν ο στόχος.

Γερμανικά μέσα, επικαλούμενα πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, αναφέρουν ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος εξετάζει το ενδεχόμενο το σημείο να λειτουργούσε ως ένας είδος «νεκρής θυρίδας»: μια μυστική τοποθεσία όπου μπορούν να αφήνονται όπλα ή άλλο υλικό χωρίς να απαιτείται προσωπική συνάντηση μεταξύ εκείνου που τα παραδίδει και του τελικού παραλήπτη.

Οι υποψίες είναι ότι τα πιστόλια θα μπορούσαν να παραληφθούν από άλλους πράκτορες για μια λεγόμενη «κινητική επιχείρηση» – όρο που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες πληροφοριών για ενέργειες που περιλαμβάνουν φυσική βία, όπως σαμποτάζ ή ακόμη και απόπειρες δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί αχρήστευσαν τα όπλα και περίμεναν τον παραλήπτη

Όταν οι γερμανικές Αρχές εντόπισαν την κρυψώνα, δεν απομάκρυναν αμέσως τα όπλα. Σύμφωνα με τις έρευνες των NDR, WDR και Süddeutsche Zeitung, ειδικοί τα κατέστησαν μη λειτουργικά και άφησαν το σημείο να φαίνεται άθικτο, προκειμένου να παρακολουθήσουν ποιος θα επέστρεφε για να τα παραλάβει.

Η παγίδα, ωστόσο, δεν απέδωσε. Κανείς δεν εμφανίστηκε. Οι ερευνητές θεωρούν πιθανό οι εμπλεκόμενοι να αντιλήφθηκαν ότι το σημείο είχε εντοπιστεί και να εγκατέλειψαν το σχέδιο. Η σύλληψη του φερόμενου ως κούριερ στη Ρουμανία πιθανότατα κατέστησε ακόμη πιο επικίνδυνη οποιαδήποτε απόπειρα ανάκτησης του υλικού.

Η υπόθεση μεταφέρεται στο Βουκουρέστι

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του παζλ εμφανίζεται λίγες ημέρες αργότερα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο.

Ο ίδιος 24χρονος, σύμφωνα με το Spiegel, εντοπίστηκε στη ρουμανική πρωτεύουσα μαζί με έναν ακόμη Ουκρανό. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να αφήσουν στην ουκρανική εταιρεία ταχυμεταφορών Nova Post δύο παγιδευμένα δέματα.

Στο εσωτερικό τους υπήρχαν αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί με δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης, κρυμμένοι μέσα σε ακουστικά και εξαρτήματα αυτοκινήτων, καθώς και συσκευές GPS για την παρακολούθηση της θέσης των δεμάτων.

Οι πυροτεχνουργοί πρόλαβαν να τους εξουδετερώσουν.

Θερμίτης, νιτρικό βάριο και πυροδότηση από απόσταση

Η προκαταρκτική εξέταση των μηχανισμών αποκάλυψε, σύμφωνα με την SRI, έναν ιδιαίτερα σύνθετο τρόπο κατασκευής. Οι μηχανισμοί περιείχαν μεταξύ άλλων θερμίτη και νιτρικό βάριο και μπορούσαν να ενεργοποιηθούν από απόσταση. Η ρουμανική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε επίσης ότι οι ύποπτοι είχαν λάβει μέτρα αυτοπροστασίας που παραπέμπουν σε τεχνικές υπηρεσιών πληροφοριών.

Στόχος, κατά τις ρουμανικές Αρχές, ήταν να προκληθεί πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της Nova Post στο Βουκουρέστι. Οι εισαγγελικές Αρχές εκτίμησαν μάλιστα ότι, αν τα δέματα είχαν ενεργοποιηθεί, υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί και σε γειτονικά κτίρια.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και έκτοτε παραμένουν αντιμέτωποι με τη ρουμανική Δικαιοσύνη για απόπειρα πράξεων σαμποτάζ.

Η SRI μιλά ευθέως για ρωσικό δίκτυο

Η ρουμανική υπηρεσία πληροφοριών δεν περιορίστηκε σε υπόνοιες για ξένη εμπλοκή. Σε επίσημη ανακοίνωσή της ανέφερε ότι τα στοιχεία «επιβεβαιώνουν» τη σύνδεση των δύο Ουκρανών με ένα ευρύ δίκτυο σαμποτέρ που είχε στόχο ευρωπαϊκές χώρες και ελεγχόταν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Κατά την SRI, οι δύο άνδρες βρίσκονταν υπό την άμεση καθοδήγηση εκπροσώπων των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η σύνδεση που παρουσιάζει τώρα το Spiegel είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντική: αν επιβεβαιωθεί ότι ο ίδιος 24χρονος που συνελήφθη για την επιχείρηση στο Βουκουρέστι ήταν εκείνος που λίγες ημέρες νωρίτερα μετέφερε και έκρυψε τα πιστόλια έξω από το Βερολίνο, τότε δύο διαφορετικές υποθέσεις σε δύο χώρες ενώνονται σε μία ευρύτερη διαδρομή.

Η νέα μέθοδος των «αναλώσιμων» πρακτόρων

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια για τη χρήση από τη Ρωσία προσώπων που δεν είναι επαγγελματίες αξιωματικοί πληροφοριών.

Πρόκειται για τους λεγόμενους «low-level» ή «disposable agents», ανθρώπους που στρατολογούνται για μία συγκεκριμένη αποστολή, συχνά χωρίς να γνωρίζουν ολόκληρο το σχέδιο ή την ταυτότητα όσων βρίσκονται στην κορυφή της αλυσίδας.

Ο ίδιος ο Ντόμπριντ χρησιμοποίησε τον όρο «low-level agent» για τον ύποπτο που κρατείται στη Ρουμανία, εξηγώντας ότι οι γερμανικές Αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή του σε περισσότερες από μία υποθέσεις.

Η χρήση τέτοιων προσώπων έχει ένα προφανές πλεονέκτημα για τις υπηρεσίες που φέρονται να τους στρατολογούν: δημιουργείται απόσταση από τους πραγματικούς εντολείς και δυσκολεύεται η απόδειξη της κρατικής εμπλοκής.