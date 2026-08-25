Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη 25 Αυγούστου στο Κάτω Κουφονήσι, όταν μία γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από βουτιά στη θάλασσα σε απομακρυσμένη παραλία του νησιού. Η άτυχη επιβάτιδα βρισκόταν σε ημερήσιο τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από τη Νάξο προς τα Κουφονήσια.

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης στάσης του ημερόπλοιου για κολύμπι, η γυναίκα βούτηξε στο νερό. Λίγο αργότερα και υπό συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, προκαλώντας σοκ στους υπόλοιπους επιβάτες και το πλήρωμα. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά της στο λιμάνι. Εκεί έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να επανέλθει, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός της.



Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για 69χρονη αλλοδαπή γυναίκα από την Αγγλία.



Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένεται και επίσημη ενημέρωση για τα στοιχεία της γυναίκας και τα αίτια του θανάτου της, σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr