Το ελληνικό λαϊκό τραγούδι αποχαιρετά σήμερα τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από περισσότερο από δύο χρόνια νοσηλείας στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο γνωστός τραγουδιστής, γιος του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα, είχε υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή στις 28 Μαρτίου 2024, κατά τη διάρκεια των προβών για το «J2US». Μετά την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε και εισήχθη στην Αιμοδυναμική Μονάδα, ξεκινώντας μια μακρά περιπέτεια με την υγεία του.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στους ανθρώπους που συνδέθηκαν με τη φωνή και τα τραγούδια του.

Δημήτρης Κόκοτας: Η μοναδική στιγμή με τον πατέρα του

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχωρίζουν από την καλλιτεχνική διαδρομή του Δημήτρη Κόκοτα είναι και μια ιδιαίτερα συγκινητική συνύπαρξή του επί σκηνής με τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα.

Πατέρας και γιος είχαν τραγουδήσει μαζί το «Γιε μου», χαρίζοντας στο κοινό μια σπάνια στιγμή αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Η ερμηνεία τους, από τον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών το 2015, παραμένει μέχρι σήμερα ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της σχέσης των δύο καλλιτεχνών και της κοινής τους αγάπης για το τραγούδι.

Ο Σταμάτης Κόκοτας, μία από τις εμβληματικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, είχε διαγράψει τη δική του σπουδαία πορεία. Ο Δημήτρης, από την πλευρά του, κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα στη μουσική, παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε στη σκιά ενός τόσο σημαντικού ονόματος.

Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων τη Μαρινέλλα, την Καίτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, τον Αντύπα, τον Βασίλη Καρρά, την Κωνσταντίνα και τη Λίτσα Γιαγκούση.

Η μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Κόκοτα στη δισκογραφία

Ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε έντονο αποτύπωμα στη δισκογραφία, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1990, όταν σημείωσε μεγάλες εμπορικές επιτυχίες. Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, «Διαδόσεις», κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1994 σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Το άλμπουμ ξεπέρασε τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και έγινε χρυσό. Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν τα «Διαδόσεις», «Αυτά τα χείλια», «Άντε γεια μας» και «Κι αν σ’ αγαπώ».

Τον Νοέμβριο του 1995 ακολούθησε η «Συνείδηση», επίσης σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Ο δίσκος σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, ξεπερνώντας τις 60.000 πωλήσεις και κατακτώντας πλατινένια διάκριση. «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ’σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση» και «Ανεμώνα» ήταν μερικά από τα τραγούδια που ξεχώρισαν.

Το 1997 κυκλοφόρησε η «Αχαριστία», η τελευταία δισκογραφική συνεργασία του με τον Φοίβο. Το άλμπουμ έγινε χρυσό από την πρώτη εβδομάδα και στη συνέχεια πλατινένιο σε Ελλάδα και Κύπρο, καταγράφοντας περισσότερες από 80.000 πωλήσεις και αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Η συνέχεια της πορείας του

Ο Δημήτρης Κόκοτας συνέχισε τη δισκογραφική του πορεία και τα επόμενα χρόνια, συνεργαζόμενος με σημαντικούς δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.

Το 1998 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Για μένα», σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, με τραγούδια όπως τα «Για μένα», «Στο ’χω πει», «Παλιοχαρακτήρας» και «Για πάντα». Ο δίσκος έγινε χρυσός από την πρώτη ημέρα και πλατινένιος μέσα σε μόλις 15 ημέρες.

Ακολούθησε, το 1999, το «Σε ρεύματα αντίθετα», σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Τραγούδια όπως «Είσαι γυναίκα ουρανός», «Παντού σημάδια σου», «Τι σου χρωστάω» και «Μήνυμα γραπτό» γνώρισαν μεγάλη απήχηση.

Το 2000 κυκλοφόρησε το «Έχω φύγει», ενώ το 2002 ακολούθησε το «Ολόψυχα δικός σου». Έναν χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το «Ένα», ενώ το 2004 ήρθε η «Απρόσμενη αγάπη».

Το 2007 ο Δημήτρης Κόκοτας κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Άμα δε σε δω απόψε», καθώς και το «Live + 4», συνεχίζοντας την παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σημαντική μουσική παρακαταθήκη και τραγούδια που εξακολουθούν να θυμούνται και να τραγουδούν όσοι μεγάλωσαν με τη φωνή του.