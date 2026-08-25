Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μια δύσκολη μάχη που κράτησε περισσότερο από δύο χρόνια.

Ο γνωστός τραγουδιστής, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» από τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια προβών για το μουσικό τηλεοπτικό σόου «J2US».

Στις 28 Μαρτίου 2024 ο Δημήτρης Κόκοτας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της πρόβας. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος μέχρι και σήμερα, δίνοντας μια μακρά και δύσκολη μάχη για την υγεία του.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Δημήτρη Κόκοτα

Μόλις δύο ημέρες πριν από το σοβαρό περιστατικό, στις 26 Μαρτίου 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό Σου Σου» του OPEN, μαζί με την τότε τηλεοπτική του παρτενέρ, Τραϊάνα Ανανία.

Εκεί, μιλώντας στην Ελένη Τσολάκη, είχε αναφερθεί στην επιστροφή του στο προσκήνιο και στη σχέση του με τη μουσική, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη νέα περίοδο που άνοιγε στην καλλιτεχνική του πορεία.

«Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Ξανά. Εντάξει, ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια που τα ευχαριστιέμαι, του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους και του Μηλιωτάκη που με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα και συνεχίζουν. Νιώθω όμως σαν να ξεκινάω τώρα, από την αρχή», είχε πει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κόκοτας.

Ο τραγουδιστής είχε μιλήσει και για την επιλογή του να απέχει για μεγάλο χρονικό διάστημα από την τηλεόραση, εξηγώντας πως δεν ήθελε να εμφανίζεται χωρίς να έχει κάτι ουσιαστικό να παρουσιάσει σχετικά με τη δουλειά του.

«Ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση. Να μην βγαίνω δηλαδή, ακόμα και καθόλου έστω, αν δεν έχω κάτι να πω πάνω στη δουλειά. Βέβαια, μετά το ξανασκέφτηκα και είπα… κακώς, έπρεπε να ’χω βγει, έπρεπε να ’χω δώσει το παρών και άλλες φορές», είχε σημειώσει.

Εκείνη η εμφάνιση έμελλε να είναι και η τελευταία τηλεοπτική παρουσία του Δημήτρη Κόκοτα.

Δείτε την τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Δημήτρη Κόκοτα από το 2:15:25

Η δύσκολη μάχη που κράτησε περισσότερο από δύο χρόνια

Λίγες ώρες μετά την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση, ο Δημήτρης Κόκοτας βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη δοκιμασία της ζωής του. Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και η καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια της πρόβας για το «J2US» οδήγησαν στην άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια μακρά περίοδος νοσηλείας, με την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου να περιμένουν όλα αυτά τα χρόνια μια θετική εξέλιξη. Ο Δημήτρης Κόκοτας, ωστόσο, δεν κατάφερε τελικά να βγει νικητής από αυτή τη μάχη. Ο θάνατός του, σε ηλικία 57 ετών, βυθίζει στο πένθος την οικογένειά του, τους συνεργάτες του και τον κόσμο του ελληνικού τραγουδιού.

Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση αποκτά πλέον διαφορετικό βάρος, καθώς ήταν μόλις δύο ημέρες πριν από την ανακοπή που άλλαξε για πάντα τη ζωή του.