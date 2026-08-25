Ο ΠΑΟΚ έχει ως μεγάλο στόχο να αγωνιστεί στη Euroleague τα επόμενα χρόνια και είναι μία από τις ομάδες που πήραν προέγκριση για franchise, όπως έκανε γνωστό ο Τσους Μπουένο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euroleague, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανακοίνωσε στους εκπροσώπους-μετόχους των ομάδων πως έχει στα χέρια του περισσότερες από δώδεκα δεσμευτικές προσφορές, με υπογραφές τόσο από τις ομάδες όσο και από επενδυτές, για να συμμετάσχουν υπό τη μορφή “franchise” στο κορυφαίο ευρωπαϊκό διασυλλογικό πρωτάθλημα μπάσκετ από την αγωνιστική περίοδο 2027-28.

Τη σεζόν 2027-28, η Euroleague πιθανότατα θ΄ αλλάξει σύστημα διεξαγωγής και θα χωριστεί σε δύο Περιφέρειες, λόγω του αυξανόμενου αριθμού ομάδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague ανέλυσε το σχέδιο επέκτασης της διοργάνωσης στις ομάδες/μετόχους στη Βαρκελώνη κι ενώ το NBA Εurope έχει ανακοινώσει ως σεζόν έναρξης της διοργάνωσης τη σεζόν 2027-28.

Όπως τόνισε ο Τσους Μπουένο στους εκπροσώπους των ομάδων-μετόχων της Euroleague, αυτές οι δεσμευτικές προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν τις δώδεδεκα, εγγυώνται έσοδα άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ σε τέλη συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής μέλους -η οποία ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας στην ηπειρωτική αγορά μπάσκετ- και που θα καταβληθεί από όλους τους νέους εταίρους.

Επιπρόσθετα, οι δεσμευτικές προσφορές εγγυώνται, σύμφωνα με όσα είπε ο Τσους Μπουένο στις ομάδες-μετόχους, και 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για υποδομές. Οι δεσμευτικές συμβάσεις περιλαμβάνουν αρκετές ομάδες και πόλεις, μεταξύ των οποίων οι Βαλένθια, Ντουμπάι, ΠΑΟΚ, Παρί, Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα.

Ο Τσους Μπουένο εξήγησε πως αυτές οι νέες ομάδες και οι νέοι επενδυτές έχουν ήδη περάσει την πρώτη διαδικασία ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague, κατά τον οποίο έλεγχο διερευνήθηκε η ικανότητα, η φερεγγυότητα και η ανταγωνιστικότητά τους να γίνουν franchise στη διοργάνωση. Η τελική έγκριση θα δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο των Μετόχων στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα επιλεγούν οι νέες ομάδες που θα δεσμευτούν υπό τη μορφή franchise.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca, «η Euroleague ενισχύει και προστατεύει τις επτά μεγάλες αγορές. Και προσθέτει στρατηγικά σημαντικές νέες πόλεις όπως το Λονδίνο, τη Ρώμη και τη Νάπολι στην ασταμάτητη επέκτασή της, επιτρέποντάς της να ενισχύσει και να προστατεύσει τις επτά πιο σημαντικές αγορές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Αυτό διευρύνει την εμβέλειά της, κερδίζει έδαφος σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ και ενισχύει την κυριαρχία της».