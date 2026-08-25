Μια ξαφνική εμφάνιση αγριογούρουνου στον δρόμο ήταν αρκετή για να μετατρέψει σε εφιάλτη τη διαδρομή ενός μοτοσικλετιστή στην Ανατολική Φθιώτιδα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου, στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γλύφας – Αχιλλείου.

Ο αναβάτης κινούνταν προς το λιμάνι της Γλύφας, με σκοπό να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής και να συνεχίσει το ταξίδι του προς τη Βόρεια Εύβοια. Λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του, όμως, ένα άγριο ζώο, πιθανότατα αγριογούρουνο, πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στη μοτοσικλέτα του.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα η μηχανή να εκτραπεί και ο ίδιος να συρθεί πάνω στην άσφαλτο.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, ο μοτοσικλετιστής στάθηκε τυχερός. Φορούσε κράνος αλλά και ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, γεγονός που φαίνεται ότι περιόρισε σημαντικά τη σοβαρότητα των τραυματισμών του.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στο χέρι, στο πόδι και στη μέση, χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία. Η μοτοσικλέτα δεν υπέστη σοβαρές ζημιές, με εξαίρεση την μπαγκαζιέρα, η οποία έσπασε κατά την πτώση.

Ο αναβάτης στάθηκε τυχερός και για έναν ακόμη λόγο. Παρά το γεγονός ότι το τροχαίο συνέβη σε σχετικά ερημικό σημείο και σε ώρα με έντονη ζέστη, από τον δρόμο περνούσε εκείνη τη στιγμή επαγγελματικό βαν με κατεύθυνση από τη Γλύφα προς το Αχίλλειο.

Οι δύο επιβαίνοντες σταμάτησαν αμέσως μόλις είδαν τον τραυματισμένο άνδρα. Του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και, κυρίως, προσπάθησαν να τον προστατεύσουν από τον καυτό μεσημεριανό ήλιο, δημιουργώντας μια αυτοσχέδια σκιά μέχρι να φτάσει η βοήθεια.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο βρισκόταν σε επιφυλακή στις Ράχες, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κοινότητας Γλύφας, Βασίλης Κωνσταντίνου, ο οποίος ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο βρέθηκε επίσης περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Στυλίδας, με τους αστυνομικούς να καταγράφουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.