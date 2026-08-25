Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια δύο αλλοδαποί, ηλικίας 42 και 40 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Λάρισα για διακεκριμένες κλοπές σε κατοικίες. Οι δράστες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε ογκώδης δικογραφία για σωρεία διαρρήξεων με τεράστια λεία.



Η σύλληψή τους επιτεύχθηκε την Πέμπτη έπειτα από συντονισμένη επιχειρησιακή δράση των αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Άμεσης Δράσης. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις των αρχών, η συνολική αξία των αμετάκλητα κλαπέντων αντικειμένων και χρηματικών ποσών ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για την πλήρη εξιχνίαση της δράσης τους.

Οι δύο άνδρες με καταγωγή από τη Γεωργία συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (20/8) όταν εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν διαμέρισμα πολυκατοικίας.



Ωστόσο η πράξη τους έγινε αντιληπτή και ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων – Διαβιβάσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας. Οι δράστες εντοπίστηκαν στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν απορρίψει σε κοινόχρηστο χώρο διάφορα διαρρηκτικά όπως κλειδιά, γάντια, μάσκες, αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο τα οποία κατασχέθηκαν. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.885 ευρώ, 495 δολαρίων Αμερικής και 40 λιρών Αγγλίας, καθώς και ένα ακόμη κινητό τηλέφωνο.



Από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι οι συλληφθέντες και τυχόν άγνωστος-οι, μέχρι στιγμής, συνεργός-οί τους, έχοντας προμηθευτεί διαρρηκτικά εργαλεία και άλλα μέσα, οργανώθηκαν μεταξύ τους με σκοπό τη διάπραξη κλοπών – διαρρήξεων από οικίες της Λάρισας.



Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας όπως εξακριβώθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 7-08-2026 έως 20-08-2026 οι δράστες προέβησαν στη διάπραξη ακόμη 9 περιπτώσεων κλοπής από διαμερίσματα πολυκατοικιών της Λάρισας, κατά τις οποίες αφαίρεσαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 60.400 ευρώ και διάφορα χρυσαφικά – κοσμήματα, εκτιμώμενης αξίας περίπου 89.000 ευρώ.

Χθες οι δύο συλληφθέντες απολογήθηκαν στην ανακρίτρια και με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.



Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας για τυχόν εμπλοκή των δραστών και σε άλλα παρόμοια αδικήματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.