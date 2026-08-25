Στη Μόσχα βρίσκεται ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, προκειμένου να συμμετάσχει σε σειρά ευαίσθητων συναντήσεων με Ρώσους αξιωματούχους.



Την είδηση αποκάλυψε δημοσιογράφος του CBS News με ανάρτηση στο X, επικαλούμενος καλά πληροφορημένες πηγές που διατηρούν την ανωνυμία τους.

FIRST ON CBS: CIA Director John Ratcliffe is in Moscow, Russia for meetings, sources familiar with the situation told CBS News Tuesday.



News of his trip comes after a U.S. Air Force Boeing C-17A Globemaster III transport plane was spotted at a Moscow airport, along with a U.S.… pic.twitter.com/sX3lmsoCuB — CBS News (@CBSNews) August 25, 2026

Το ταξίδι του επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών συνδέεται άμεσα με ένα παράλληλο συμβάν που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον νωρίτερα την ίδια ημέρα. Συγκεκριμένα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της ρωσικής πρωτεύουσας, όπως κατέγραψαν τα δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24. Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί σενάρια για το περιεχόμενο των συνομιλιών πίσω από τις κλειστές πόρτες.

To καταχωρημένο στις ΗΠΑ Boeing Globemaster με αριθμό 07-7181 πραγματοποίησε απευθείας πτήση από τη Ρίγα, στη Λετονία, και προσγειώθηκε στη Μόσχα γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος.



Οι συναντήσεις που διεξάγει στη Μόσχα ο διευθυντής της CIA καλύπτονται από απόλυτη μυστικότητα, καθώς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν ανέφεραν τα πρόσωπα με τα οποία θα συνομιλήσει ο Αμερικανός αξιωματούχος ούτε την ατζέντα των επαφών.



Τόσο η CIA όσο και εκπρόσωποι του Κρεμλίνου δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, εντείνοντας το παρασκήνιο, καθώς η επίσκεψη συμπίπτει με την προσγείωση του αμερικανικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Τελικά, το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον Τζον Ράτκλιφ αναχώρησε από τη Μόσχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων Flightradar24.



Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στο αεροσκάφος.





