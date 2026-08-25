Από το Νοϊχάρντενμπεργκ, όπου διεξάγονται οι διήμερες εργασίες του γερμανικού υπουργικού συμβουλίου, ο Φρίντριχ Μερτς έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση σε αυστηρό τόνο για την απόπειρα υβριδικής επίθεσης με παγιδευμένα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας-Χάλε στις 4 Αυγούστου.

«Η γερμανική κυβέρνηση θα επιβάλει τίμημα στους δράστες των υβριδικών επιθέσεων. Το περιστατικό της Λειψίας δείχνει ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματική απειλή», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η Γερμανία βρίσκεται στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων. Οι επιτιθέμενοι αποδέχονται αδίστακτα ότι μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές, ακόμα και τραυματισμούς ή θανάτους. Σύντομα θα παρουσιάσουμε και θα σχολιάσουμε τα ευρήματα των ερευνών», ανέφερε σε αυστηρό τόνο ο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με τις αρχές ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, δημοσιογραφική έρευνα των καλά πληροφορημένων γερμανικών μέσων Süddeutsche Zeitung, NRD και WDR φέρνει στο φως νέα στοιχεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται πηγές από τις αρχές ασφαλείας, εντοπίστηκε και τρίτο drone σε χωράφι που συνορεύει άμεσα με το δυτικό τμήμα του αεροδρομίου, δέκα μέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου.

Κατά την εγκληματολογική εξέταση που διεξήχθη, βρέθηκαν πάνω του 50 γραμμάρια της ισχυρής στρατιωτικής εκρηκτικής ύλης Hexogen. Επιπλέον, στη γύρω περιοχή εντοπίστηκε κεραία πάνω σε δέντρο και άλλα ύποπτα εξαρτήματα, τα οποία πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση. Ταυτόχρονα, εντοπίστηκαν υπολείμματα καμένων μεταλλικών τμημάτων, ενώ κάτοικοι της περιοχής Κούρσντορφ λένε ότι άκουσαν ήχο έκρηξης.

Η νέα εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στα ευρήματα της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας από τις περασμένες εβδομάδες. Το πρώτο drone που εντοπίστηκε στο ίδιο αεροδρόμιο έφερε επιβεβαιωμένα πλέον εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος όμως ήταν τελικά ελαττωματικός. Βρέθηκε τυχαία από οδηγό λεωφορείου δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov. Λίγο αργότερα, δεύτερο drone φέρεται να συγκρούστηκε με φορτηγό αεροσκάφος της DHL σε χαμηλό υψόμετρο.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστά επισήμως στοιχεία για τους δράστες, οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες δείχνουν τη Ρωσία, ωστόσο η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία διαψεύδει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις. Οι γερμανικές αρχές πάντως πλέον αναφέρουν ότι η σχεδιαζόμενη επίθεση στο κρίσιμης σημασίας γερμανικό αεροδρόμιο, που αποτελεί κόμβο για το ΝΑΤΟ, τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, την ουκρανική Antonov αλλά και τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες μέσω της DHL, ήταν πιο σύνθετη και μεγαλύτερης εμβέλειας από ό,τι αρχικά είχε γίνει γνωστό.