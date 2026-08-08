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Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να συνδέουν με τη ρωσική κυβέρνηση το drone που εντοπίστηκε αυτή την εβδομάδα στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε της Γερμανίας και το οποίο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, μετέφερε εκρηκτικά.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης μέσα σε ελεγχόμενη περιοχή του αεροδρομίου και σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, οι Γερμανοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, ο πυροκροτητής του οποίου παρουσίασε βλάβη και δεν ενεργοποιήθηκε.

Μετά τον εντοπισμό του drone, οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και για δεύτερο ύποπτο drone, με το οποίο φέρεται να συγκρούστηκε εμπορευματικό αεροσκάφος της DHL. Το αεροπλάνο είχε προηγουμένως αναγκαστεί να ματαιώσει την προσγείωσή του και να πραγματοποιήσει νέο κύκλο προσέγγισης εξαιτίας του κλεισίματος του αεροδρομίου. Τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια, παρά τις ζημιές που υπέστη στο ρύγχος του.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δημοσιοποιούνται μία ημέρα μετά από άλλο ρεπορτάζ της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο νέες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προειδοποιούν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ μέσω περιορισμένης κλίμακας ενεργειών.

Τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν από επιχειρήσεις δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεις μέχρι ακόμη και μια μικρής έκτασης εισβολή σε έδαφος κράτους-μέλους της Συμμαχίας.

Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν το τελευταίο διάστημα εντείνει τις προειδοποιήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία πραγματοποιεί ενέργειες με στόχο να δοκιμάσει τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ και τις υποδομές των χωρών-μελών του. Μεταξύ προηγούμενων περιστατικών που έχουν προκαλέσει ανησυχία συγκαταλέγονται η είσοδος drones στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και η πτώση ρωσικών πυραύλων στην Πολωνία.