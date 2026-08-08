Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να συνδέουν με τη ρωσική κυβέρνηση το drone που εντοπίστηκε αυτή την εβδομάδα στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε της Γερμανίας και το οποίο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, μετέφερε εκρηκτικά.

U.S. intelligence has reportedly linked the explosive-laden drone discovered at Germany's Leipzig/Halle Airport this week to the Russian government, according to The Wall Street Journal.



The drone was discovered Tuesday night inside a secure area of the airport, just meters from… pic.twitter.com/4w5KulzYMm — OSINTdefender (@sentdefender) August 7, 2026

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης μέσα σε ελεγχόμενη περιοχή του αεροδρομίου και σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, οι Γερμανοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, ο πυροκροτητής του οποίου παρουσίασε βλάβη και δεν ενεργοποιήθηκε.

German authorities are investigating how a drone packed with explosives reached Leipzig/Halle Airport.



The airport serves as a base for Ukraine's Antonov Airlines which relocated after the Russian invasion in 2022. pic.twitter.com/1GXqz7rqgp — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 6, 2026

Μετά τον εντοπισμό του drone, οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και για δεύτερο ύποπτο drone, με το οποίο φέρεται να συγκρούστηκε εμπορευματικό αεροσκάφος της DHL. Το αεροπλάνο είχε προηγουμένως αναγκαστεί να ματαιώσει την προσγείωσή του και να πραγματοποιήσει νέο κύκλο προσέγγισης εξαιτίας του κλεισίματος του αεροδρομίου. Τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια, παρά τις ζημιές που υπέστη στο ρύγχος του.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δημοσιοποιούνται μία ημέρα μετά από άλλο ρεπορτάζ της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο νέες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προειδοποιούν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ μέσω περιορισμένης κλίμακας ενεργειών.

Τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν από επιχειρήσεις δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεις μέχρι ακόμη και μια μικρής έκτασης εισβολή σε έδαφος κράτους-μέλους της Συμμαχίας.

Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν το τελευταίο διάστημα εντείνει τις προειδοποιήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία πραγματοποιεί ενέργειες με στόχο να δοκιμάσει τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ και τις υποδομές των χωρών-μελών του. Μεταξύ προηγούμενων περιστατικών που έχουν προκαλέσει ανησυχία συγκαταλέγονται η είσοδος drones στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και η πτώση ρωσικών πυραύλων στην Πολωνία.