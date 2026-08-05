Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές Αρχές έπειτα από τον εντοπισμό drone με εκρηκτικό μηχανισμό κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, προκαλώντας μεγάλη επιχείρηση ασφαλείας και σοβαρές διαταραχές στις αεροπορικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Το drone εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια εξουδετερώθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκε η παρουσία drone σε μικρή απόσταση από ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Την ίδια ώρα, η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι το drone, το οποίο έφερε πυροκροτητή, βρέθηκε κοντά σε ουκρανικό cargo αεροσκάφος λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Κλειστός ο νότιος διάδρομος του αεροδρομίου

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον νότιο διάδρομο του αεροδρομίου της Λειψίας να παραμένει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Παράλληλα, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και με αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της DHL, το οποίο συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από το ίδιο αεροδρόμιο. Όπως δήλωσε στο Reuters πηγή που γνωρίζει τις συνθήκες του συμβάντος, το πλήρωμα αποφάσισε να εκτρέψει την πτήση προς το αεροδρόμιο του Ανόβερου, όπου πραγματοποιήθηκε έκτακτη προσγείωση. Στο ρύγχος του αεροσκάφους διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη από την πρόσκρουση.

Η αστυνομία γνωστοποίησε ακόμη ότι εξαιτίας της παρουσίας του ιπτάμενου αντικειμένου αρκετές πτήσεις επηρεάστηκαν, με ορισμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και ένα επιβατικό, να προσγειώνονται σε άλλα αεροδρόμια της περιοχής.

Υποψίες για εμπλοκή Ρώσων πρακτόρων

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας εκτιμά ότι πίσω από το περιστατικό ενδέχεται να βρίσκονται Ρώσοι πράκτορες.

Το αεροδρόμιο της Λειψίας θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη εγκατάσταση, καθώς αποτελεί βασικό κόμβο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού με προορισμό κυρίως τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, λειτουργεί ως βάση του στόλου της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Antonov Airlines.

Στις ίδιες εγκαταστάσεις βρίσκεται και το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express, θυγατρικής της γερμανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας Deutsche Post.

Δύο ακόμα σοβαρά περιστατικά τα τελευταία χρόνια

Το αεροδρόμιο της Λειψίας έχει βρεθεί και στο πρόσφατο παρελθόν στο επίκεντρο σοβαρών υποθέσεων ασφαλείας.

Τον Ιούλιο του 2024, δέμα τυλίχτηκε στις φλόγες μέσα στο κέντρο διαλογής της DHL πριν μεταφερθεί αεροπορικώς. Μετά το συμβάν, ο επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών Πληροφοριών είχε κατηγορήσει ανοιχτά τη Μόσχα για την υπόθεση.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, Κινέζα υπήκοος καταδικάστηκε για κατασκοπεία, καθώς είχε μεταβιβάσει σε πρώην συνεργάτη βουλευτή της άκρας δεξιάς πληροφορίες που αφορούσαν πτήσεις, φορτία και επιβάτες του αεροδρομίου, κυρίως σε σχέση με μεταφορές στρατιωτικού υλικού και προσωπικού «που είχε σχέση με γερμανική εταιρεία όπλων».