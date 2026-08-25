Ο γιος του Ισπανού επιχειρηματία που εξαφανίστηκε σε ταξίδι στο Ιόνιο, σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ, υποστήριξε ότι πιθανότατα ο πατέρας του είναι νεκρός, τη στιγμή που ο ισπανικός Τύπος γράφει ότι τρίτο πρόσωπο παρακολουθούσε την πορεία του σκάφους.

Πιο αναλυτικά, ο γιος σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους, ανέφερε:

«Ο πατέρας μου πιθανότατα είναι νεκρός. Θέλω να σεβαστείτε την κατάσταση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, πέρα από την περιγραφή της μητέρας μου».

Σύμφωνα με το Live News, ο γιος υιοθετεί όσα υποστήριξε η μητέρα του. Όπως ανέφερε, η οικογένεια ακολουθούσε τα τελευταία πέντε χρόνια τη συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή προς την Ελλάδα, την οποία γνώριζε καλά, ενώ ο πατέρας είχε περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας στη θάλασσα. Ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν, το οποίο είχαν αποκτήσει λίγο πριν από το ταξίδι.

Η μητέρα βρίσκεται στην Ισπανία και, σύμφωνα με τον γιο της, παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά την πτώση του συζύγου της στη θάλασσα. Όπως περιέγραψε, είχε άδεια χειρισμού αλλά βρέθηκε σε κατάσταση πανικού και χρειάστηκε χρόνο μέχρι να καταφέρει να ελέγξει το σκάφος και να καλέσει βοήθεια.

Σχετικά με τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν πάνω στο σκάφος, ο γιος είπε ότι προέρχονται από ψάρι, που καθάριζε ο πατέρας του, λίγο πριν πέσει στη θάλασσα.

Ποιος παρακολουθούσε το σκάφος

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, ένα τρίτο πρόσωπο παρακολουθούσε την πορεία του σκάφους.

Φέρεται να πρόκειται για φίλο της οικογένειας, ο οποίος μάλιστα παρατήρησε πως το καταμαράν ακολουθούσε ασυνήθιστη πορεία (έπλεε ακυβέρνητο, καθώς ο επιχειρηματίας έπεσε στη θάλασσα), ωστόσο δεν το θεώρησε ανησυχητικό για να ειδοποιήσει.