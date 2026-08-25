Ο Μουσταφά Φαλ άφησε τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συνθήκες που συνάντησε, στους στόχους του και στους οπαδούς της νέας του ομάδας.

Ο Γάλλος σέντερ θα φοράει τα πράσινα πλέον και στις δηλώσεις του στη Media Day αναφέρθηκε σε μια σειρά από θέματα, ανάμεσα στα οποία ήταν και αυτό του ελληνικού διαβατηρίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φαλ…

Για τη γαλλική παροικία στον Παναθηναϊκό: «Πάντα είναι πιο εύκολο όταν έχεις γνώριμα πρόσωπα. Αρχίζουμε να καθιερωνόμαστε και να μαθαίνουμε κάποια πράγματα, οπότε όλα θα πάνε καλά».

Για το Telekom Center Athens: «Έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Είδα ότι έχουν μέχρι και σεφ εδώ, πράγματα που δεν είχα ποτέ ξανά στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής, οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές».

Για τους στόχους του: «Εγώ θέλω απλά να κερδίσω τη Euroleague. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και η βασική αρχή του Παναθηναϊκού. Όταν έχεις μια τέτοια ομάδα, ο στόχος είναι πάντα η νίκη. Είναι ο ίδιος ακριβώς στόχος που είχα και πέρυσι όταν ήμουν στον Ολυμπιακό: Να κερδίζω πάντα τη Euroleague. Ελπίζω να τα καταφέρουμε».

Για το αν έχει να αποδείξει κάτι: «Νομίζω ότι το ξέρουν ήδη αυτό. Αν δεν το ήξεραν, δεν θα με είχαν αποκτήσει. Έκανα το καλύτερο δυνατό για να είμαι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση και ελπίζω αυτό να φανεί στο γήπεδο».

Για τη μετακίνηση από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό: «Τώρα το μυαλό μου είναι καθαρό. Είμαι έτοιμος για τις νέες ευκαιρίες και τη νέα πρόκληση. Προφανώς τα πέντε χρόνια είναι μεγάλο διάστημα».

Για τη χημεία της ομάδας: «Η χημεία θα χτιστεί εύκολα. Να φέρουμε σκληράδα στο παιχνίδι μας και να έχουμε καλά αποτελέσματα».

Για την κατάστασή του: «Είμαι καλά. Κάνω προπονήσεις. Χρειάζομαι αγωνιστικό ρυθμό. Τίποτα δεν αντικαθιστά τον αγώνα. Μπορείς να προπονείσαι όσο θέλεις, αλλά αν δεν παίξεις, ο ρυθμός είναι διαφορετικός. Να βρω γρήγορα τη φόρμα μου».

Για το ελληνικό διαβατήριο: «Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, νομίζω θα το μάθουν όλοι. Οπότε, ας περιμένουμε να δούμε».

Για το αν είναι ενθουσιασμένος που θα παίζει πλέον για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θέλω να σβήσω την τελευταία μου ανάμνηση από αυτό το παρκέ και να δημιουργήσω νέες, καλές αναμνήσεις».

Το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο: «Να έρθουν στο γήπεδο και να κάνουν όσο περισσότερο θόρυβο γίνεται. Θα πολεμήσουμε πραγματικά γι’ αυτούς και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε».