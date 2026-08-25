Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε στο πλαίσιο της media day του Παναθηναϊκού AKTOR για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι ωραία. Ακόμα μαθαίνουμε, ακόμα δουλεύουμε».

Για το αν και οι άλλοι παίκτες πρέπει να μάθουν γαλλικά: «Σίγουρα, ο Μπάντιο μιλάει γαλλικά, θα μιλάμε γαλλικά στα αποδυτήρια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τους υπόλοιπους να μιλάνε λίγο γαλλικά».

Για τη σύγκριση Παναθηναϊκού και ομάδων ΝΒΑ: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια υψηλού επιπέδου ομάδα, οργανισμός υψηλού επιπέδου. Ερχόμαστε εδώ και έχουμε πρωινό και μεσημεριανό, μας προσφέρουν φαγητό, ιατρική περίθαλψη, το επιτελείο είναι δίπλα μας για ό,τι χρειαστούμε. Μια ομάδα υψηλού επιπέδου, μοιάζει με το NBA».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Μιλήσαμε στο γήπεδο για κάποιες φάσεις και καταστάσεις. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός και μου είπε να μη διστάζω να πηγαίνω να του μιλάω. Μέχρι στιγμής όλα πάνε πολύ καλά».

Για το αν έχει να δώσει κάποια υπόσχεση του στον κόσμο του Παναθηναϊκού: “Υπόσχεση; Δεν μπορώ να δώσω υποσχέσεις, οι υποσχέσεις δεν είναι καλό πράγμα. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι θα παίζω στο 100% σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε θέση. Θα παίζω σκληρά, θα προσπαθήσω να κερδίσουμε όσα περισσότερα ματς γίνεται, να παίζουμε ομαδικά και να παλέψω για αυτή τη φανέλα”.

Για τον χαρακτήρα της ομάδας: “Ερχόμενος σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την πόλη και αυτή τη χώρα, ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι μπασκετική χώρα. Όλοι παρακολουθούν και πεθαίνουν για το μπάσκετ. Πρέπει όμως να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να παίζουμε μαζί. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να σεβόμαστε τους οπαδούς, τη φανέλα και τον οργανισμό, και να ερχόμαστε εδώ για να παλεύουμε κάθε βράδυ”.

Για το πρώτο παιχνίδι και την ατμόσφαιρα: «Ανυπομονώ για το πρώτο παιχνίδι. Ανυπομονώ να νιώσω την ατμόσφαιρα, να παλέψω για τη φανέλα, όπως είπα, να πάρω αυτή την ενέργεια και να τη νιώσω πάνω στο παρκέ παίζοντας για την ομάδα».