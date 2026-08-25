Ανακοίνωση κατά του Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας άμεσα αλλαγές στη FIFA, εξέδωσαν πρώην παγκόσμιοι ποδοσφαιριστές, τονίζοντας πως έχει… τυφλωθεί από την εξουσία.

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται υπό ολοένα μεγαλύτερη πίεση για να παραιτηθεί, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την απόσυρση της πλέον εγκαταλειφθείσας πρότασής του για τη δημιουργία εμπορικού φορέα που θα διαχειριζόταν τα δικαιώματα των διοργανώσεων της FIFA και την πώληση του 20% σε ιδιώτες επενδυτές. Ο Ελβετός, ωστόσο, δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τη θέση που κατέχει από το 2016, παρά την ανοιχτή αντίθεση αρκετών συνομοσπονδιών της FIFA, μεταξύ των οποίων η UEFA, η AFC και η CONCACAF, ενώ έχει ανοίξει ακόμη και συζήτηση για ενδεχόμενη πρόταση μομφής εναντίον του.

«Μοιραζόμαστε ακριβώς τις ίδιες ανησυχίες με τα εκατομμύρια των φιλάθλων σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφεραν πρώην ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων οι Γάλλοι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 1998 Εμανουέλ Πετί, Μπισέντ Λιζαραζού και Ρομπέρ Πιρές, καθώς και η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια των ΗΠΑ Μπριάνα Σκάρι και η πρώην διεθνής Αγγλίδα Λούσι Μπρονζ.

«Όπως κι εκείνοι, παρακολουθήσαμε το άθλημα που αγαπάμε να απομακρύνεται από τις βασικές του αξίες υπό τη σημερινή ηγεσία της FIFA. Η αλλαγή είναι απαραίτητη. Η εξουσία έχει θολώσει την κρίση της σημερινής ηγεσίας, σε σημείο που δεν μπορεί να διακρίνει τα δικά της συμφέροντα από αυτό που είναι καλύτερο για το ποδόσφαιρο», ανέφερε η ομάδα. Το Reuters επικοινώνησε με τη FIFA ζητώντας σχόλιο.

Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης ο πρώην επιθετικός του Περού Κλαούντιο Πισάρο, ο πρώην διεθνής της Αργεντινής Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο πρώην αρχηγός του Τόγκο Εμανουέλ Αντεμπαγιόρ, καθώς και οι FIFA Legends Ντιντιέ Ντρογκμπά και Ντέιβιντ Τζέιμς.

Οι FIFA Legends είναι πρώην ποδοσφαιριστές που έχουν αναγνωριστεί για τη συνεισφορά τους στο άθλημα και βοηθούν στην προώθηση του ποδοσφαίρου για λογαριασμό της παγκόσμιας ομοσπονδίας, συμμετέχοντας σε αγώνες επίδειξης και στηρίζοντας κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις σε όλο τον κόσμο.

«Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος του αθλήματός μας. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη FIFA που θέλουν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη, όμως μια νέα εποχή απαιτεί δομική αλλαγή: ουσιαστικό και άμεσο λόγο στους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους για τον τρόπο με τον οποίο διοικείται το ποδόσφαιρο», ανέφερε η ομάδα.

Ο Ινφαντίνο θα διεκδικήσει την επανεκλογή του την επόμενη χρονιά, ωστόσο οι ισχυρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις σε περιφερειακό επίπεδο εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε ψηφοφορία για πρόταση μομφής πριν από τις εκλογές, σύμφωνα με κορυφαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις και μίλησαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

«Εκείνοι που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και εκείνοι που βρίσκονται στις εξέδρες αξίζουν πραγματική φωνή, ώστε να συμβάλουν από κοινού στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ποδοσφαίρου. Για τους φιλάθλους, για τους ποδοσφαιριστές και για το καλό του αθλήματος, δεν θα παραμείνουμε πλέον σιωπηλοί», ανέφερε η ομάδα των πρώην ποδοσφαιριστών.