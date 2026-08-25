Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση του ποδοσφαιρικού camp που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η Μπαρτσελόνα στα Κατεχόμενα. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου πέρασε πλέον από την εξέταση της υπόθεσης σε επίσημη θεσμική παρέμβαση, ζητώντας από την Ισπανική Ομοσπονδία να μεσολαβήσει για τη μεταφορά ή την ακύρωση της διοργάνωσης. Η επιστολή κοινοποιήθηκε τόσο στην UEFA όσο και στην ίδια την Μπαρτσελόνα, την ώρα που η επίμαχη αναφορά «Βόρεια Κύπρος» παραμένει στην επίσημη ιστοσελίδα των Καταλανών.

Η υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις στην Κύπρο μετά την αποκάλυψη του «Lefkosa Camp» περνά πλέον σε διαφορετικό επίπεδο.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) προχώρησε σε επίσημο διάβημα προς την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ζητώντας να υπάρξει παρέμβαση για το camp της Barça Academy που έχει προγραμματιστεί στην κατεχόμενη Λευκωσία τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με το Kerkida, ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης απέστειλε από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου επιστολή στον πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Ραφαέλ Λουζάν, με κοινοποίηση στην UEFA και την Μπαρτσελόνα.

Η ΚΟΠ ζητά μεταφορά ή ακύρωση του «Lefkosa Camp»

Στην επιστολή, η κυπριακή πλευρά επισημαίνει ότι η ΚΟΠ είναι η μοναδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κυπριακής Δημοκρατίας που αναγνωρίζεται από FIFA και UEFA και ότι δεν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωσή της για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η πραγματοποίηση μιας τέτοιας ποδοσφαιρικής δραστηριότητας στις κατεχόμενες περιοχές εγείρει ζητήματα σε σχέση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και με τις αρχές που διέπουν τις FIFA και UEFA.

Το αίτημα της ΚΟΠ είναι σαφές: η Μπαρτσελόνα να επανεξετάσει τη διοργάνωση και είτε να μεταφέρει το camp σε άλλη τοποθεσία είτε να το ακυρώσει.

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, καθώς η υπόθεση παύει πλέον να περιορίζεται σε πολιτικές δηλώσεις και δημοσιεύματα και μεταφέρεται απευθείας στους θεσμικούς φορείς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να γράφει «Northern Cyprus»

Παρά τις αντιδράσεις, μέχρι το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου η επίσημη σελίδα της Μπαρτσελόνα για το camp παρέμενε ενεργή.

Στην καταχώριση της Barça Academy αναφέρονται κανονικά οι ημερομηνίες 7-11 και 16-20 Σεπτεμβρίου 2026

Καμία αλλαγή λένε Τουρκοκύπριοι

Ένα ακόμα στοιχείο έρχεται από το τουρκικό αντιπολιτευόμενο OdaTV. Το κανάλι επικοινώνησε με τον Οζέρ Τουράν, ο οποίος εμφανίζεται και στην επίσημη σελίδα της Μπαρτσελόνα ως υπεύθυνος επικοινωνίας του camp. Ο Τουράν είπε ότι, από την πλευρά των διοργανωτών, «δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα» και το camp συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί. Για τη χρήση του «Northern Cyprus» υποστήριξε ότι δεν αποτελεί πολιτική αναφορά και δήλωσε ότι δεν προβλέπεται αλλαγή της ονομασίας.

Νέα Σαλαμίνα: Επίσημη επιστολή στην Μπαρτσελόνα

Στη θεσμική πίεση προστέθηκε την Τρίτη και η Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου. Το προσφυγικό σωματείο απέστειλε επίσημη επιστολή προς την Μπαρτσελόνα, εκφράζοντας την «έντονη ανησυχία και απογοήτευσή» του τόσο για την επιλογή να πραγματοποιηθεί το camp στα Κατεχόμενα όσο και για τη χρήση του όρου «Northern Cyprus».

Η Νέα Σαλαμίνα ζητά από την Μπαρτσελόνα να επανεξετάσει την απόφασή της και να ακυρώσει τη διοργάνωση, επικαλούμενη μάλιστα το ιστορικό σύνθημα των Καταλανών «Més que un club». Για τη Νέα Σαλαμίνα το ζήτημα έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για σωματείο της Αμμοχώστου που παραμένει προσφυγικό μετά την τουρκική εισβολή του 1974.

Σκληρή αντίδραση και από την Ανόρθωση

Λίγο αργότερα θέση πήρε και η Ανόρθωση Αμμοχώστου, επίσης προσφυγικό σωματείο. Η Ανόρθωση καταδίκασε τόσο τη σχεδιαζόμενη πραγματοποίηση του camp όσο και τη χρήση της ονομασίας «Northern Cyprus», ζητώντας την ακύρωση της διοργάνωσης.

Στην ανακοίνωσή της συνδέει επίσης το σύνθημα «Més que un club» με την ευθύνη που, κατά την άποψή της, συνοδεύει έναν σύλλογο με το διεθνές κύρος της Μπαρτσελόνα. Η παρέμβαση των δύο ιστορικών συλλόγων της Αμμοχώστου ενισχύει ακόμη περισσότερο την πίεση προς τη διοίκηση των «μπλαουγκράνα».

Το θέμα φτάνει πλέον στην UEFA

Η ουσιαστικότερη αλλαγή σε σχέση με την αρχική αποκάλυψη είναι ότι η UEFA έχει πλέον ενημερωθεί θεσμικά, καθώς βρίσκεται στους αποδέκτες της επιστολής του προέδρου της ΚΟΠ.

Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει ανοίξει πειθαρχική ή άλλη επίσημη διαδικασία σε βάρος της Μπαρτσελόνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποια επίσημη απόφαση ή τοποθέτηση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας για την υπόθεση.

Ωστόσο, η κοινοποίηση της επιστολής μεταφέρει πλέον το ζήτημα από το επίπεδο της δημόσιας αντιπαράθεσης στο θεσμικό πεδίο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το ίδιο ισχύει και για την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία καλείται πλέον να τοποθετηθεί απέναντι στο επίσημο αίτημα της κυπριακής πλευράς.

Καμία δημόσια απάντηση από την Μπαρτσελόνα μέχρι τώρα

Μέχρι στιγμής, η Μπαρτσελόνα δεν έχει εκδώσει δημόσια ανακοίνωση απαντώντας στην ΚΟΠ, στη Νέα Σαλαμίνα ή στην Ανόρθωση. Το γεγονός ότι η σελίδα του «Lefkosa Camp» παραμένει online και εξακολουθεί να αναφέρει «Βόρεια Κύπρος» δείχνει ότι, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει δημόσια αλλαγή στον σχεδιασμό της διοργάνωσης.

Το camp εξακολουθεί να εμφανίζεται προγραμματισμένο στο ιδιωτικό Near East University, με τρία ημερήσια γκρουπ προπονήσεων και υπεύθυνο επικοινωνίας τον Οζέρ Τουράν.

SEO Meta Description: Μπαρτσελόνα – Κατεχόμενα: Η ΚΟΠ ζητά μεταφορά ή ακύρωση του «Lefkosa Camp» με επιστολή στην Ισπανική Ομοσπονδία, που κοινοποιήθηκε σε UEFA και Barça. .