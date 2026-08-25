Απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την συντήρηση του εξοπλισμού στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84, ζητά με ανακοίνωσή της η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη, ενώ εγκαλεί τη διοίκηση του δήμου Αθηναίων για «διοικητική ανεπάρκεια και παντελή έλλειψη σχεδιασμού».

Αφορμή αποτέλεσε η επί 36 ώρες διακοπή του προγράμματος του Αθήνα 9.84, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειες εγκαταστάσεις του με συνέπεια τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» αναφέρει: «Δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό που επιχειρήθηκε να αποσιωπηθεί μέχρι να αναγκαστεί η διοίκηση με δύο ημέρες καθυστέρηση να εκδώσει ανακοίνωση. Και ταυτόχρονα πρόκειται για σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια και παντελή έλλειψη σχεδιασμού για την οποία είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως το δημοτικό συμβούλιο.

Η διοίκηση του σταθμού και ο δήμος Αθηναίων οφείλουν να απαντήσουν άμεσα: Πόσο μεγάλη ήταν η φωτιά που εκδηλώθηκε; Με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκε, πόσο έγκαιρα και με ποιες συνέπειες; Υπήρξε κίνδυνος για εργαζομένους, πολίτες και για το ίδιο το βιομηχανικό μνημείο της Τεχνόπολης;

Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει ασυντήρητος εξοπλισμός; Πού βρίσκονταν η διοίκηση και ο τεχνικός ασφαλείας; Ποια μέτρα πρόληψης και προστασίας είχαν ληφθεί;

Τίθεται, επίσης, ζήτημα τήρησης της νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4, του νόμου Ρουσόπουλου, κάθε διακοπή ή απώλεια σήματος πέραν της μίας ώρας πρέπει να αιτιολογείται με σχετική έκθεση προς το ΕΣΡ και την ΕΕΤΤ εντός 24 ωρών».

Κλείνοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζητά «πλήρη ενημέρωση: Πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά; Πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του; Γιατί δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης; Ενημερώθηκαν εμπρόθεσμα οι αρμόδιες αρχές; Οι πολίτες πληρώνουν τον Αθήνα 9.84 και δικαιούνται υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό».