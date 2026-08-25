Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την συντήρηση του εξοπλισμού στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84, ζητά με ανακοίνωσή της η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη, ενώ εγκαλεί τη διοίκηση του δήμου Αθηναίων για «διοικητική ανεπάρκεια και παντελή έλλειψη σχεδιασμού».

Αφορμή αποτέλεσε η επί 36 ώρες διακοπή του προγράμματος του Αθήνα 9.84, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειες εγκαταστάσεις του με συνέπεια τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» αναφέρει: «Δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό που επιχειρήθηκε να αποσιωπηθεί μέχρι να αναγκαστεί η διοίκηση με δύο ημέρες καθυστέρηση να εκδώσει ανακοίνωση. Και ταυτόχρονα πρόκειται για σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια και παντελή έλλειψη σχεδιασμού για την οποία είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως το δημοτικό συμβούλιο.

Η διοίκηση του σταθμού και ο δήμος Αθηναίων οφείλουν να απαντήσουν άμεσα: Πόσο μεγάλη ήταν η φωτιά που εκδηλώθηκε; Με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκε, πόσο έγκαιρα και με ποιες συνέπειες; Υπήρξε κίνδυνος για εργαζομένους, πολίτες και για το ίδιο το βιομηχανικό μνημείο της Τεχνόπολης;

Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει ασυντήρητος εξοπλισμός; Πού βρίσκονταν η διοίκηση και ο τεχνικός ασφαλείας; Ποια μέτρα πρόληψης και προστασίας είχαν ληφθεί;

Τίθεται, επίσης, ζήτημα τήρησης της νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4, του νόμου Ρουσόπουλου, κάθε διακοπή ή απώλεια σήματος πέραν της μίας ώρας πρέπει να αιτιολογείται με σχετική έκθεση προς το ΕΣΡ και την ΕΕΤΤ εντός 24 ωρών».

Κλείνοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζητά «πλήρη ενημέρωση: Πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά; Πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του; Γιατί δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης; Ενημερώθηκαν εμπρόθεσμα οι αρμόδιες αρχές; Οι πολίτες πληρώνουν τον Αθήνα 9.84 και δικαιούνται υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό».