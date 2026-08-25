Φρουρούμενος στο 401 ΓΣΝΑ νοσηλεύεται ο 19χρονος οδηγός του τζιπ, ο οποίος αργά το βράδυ της Δευτέρας (24/8) έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να καρφωθεί σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και να σκοτωθεί μία 17χρονη που επέβαινε σε αυτό.

Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Γ’ Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής, με το αλκοτέστ που έγινε στον οδηγό να είναι αρνητικό, ωστόσο, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις έγινε και λήψη αίματος για πιο ενδελεχή έλεγχο για αλκοόλ και για πιθανές ουσίες.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι ξεκάθαρο πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, με τον 19χρονο ενώ οδηγούσε από τη Χασιά στο ρεύμα προς Αθήνα να χάνει για άγνωστη αιτία τον έλεγχο, το τζιπ αρχικά να προσκρούει στο κράσπεδο δεξιά του οδοστρώματος και στη συνέχεια να «καρφώνεται» στην κολόνα.

Από την έρευνα στο σημείο δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί εάν οι επιβάτες του οχήματος φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Να σημειωθεί ότι συνολικά οι επιβάτες ήταν πέντε και μόνο ένας δεν τραυματίστηκε.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας θα εξετάσουν και όλες τις παραμέτρους από το σημείο, εάν δηλαδή το όχημα κινούνταν εντός των ορίων ταχύτητας, εάν υπήρχε κάποια κακοτεχνία στο οδόστρωμα ή κάποιο άλλο εμπόδιο που είχε ως αποτέλεσμα το θανατηφόρο συμβάν.

Λουλούδια για τη 17χρονη στο σημείο του τροχαίου

Εντωμεταξύ, λίγα λουλούδια και τμήματα του διαλυμένου οχήματος βρίσκονται πλέον στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα κατά το οποίο έχασε τη ζωή της η 17χρονη.