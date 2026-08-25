Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της Κράσνονταρ με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ζέλσον Μάρτινς, σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα, ενώ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιβάν Καρπόφ, η Κράσνονταρ φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με την πλευρά του για τους όρους του συμβολαίου του.

Το ρεπορτάζ ξεκαθαρίζει ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση για διετές συμβόλαιο διαρκείας 2 ετών, με τις ετήσιες απολαβές να αγγίζουν τα 2.5 εκατ. ευρώ, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Κράσνονταρ κατέθεσε αρχικά πρόταση τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ και επιδιώκει να κλείσει τη μεταγραφή σε αυτό το ποσό. Οι «ερυθρόλευκοι», από την πλευρά τους, αξιώνουν τουλάχιστον έξι εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Ζέλσον.