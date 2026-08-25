Βαθιά θλίψη στην ελληνοαμερικανική κοινότητα προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος της Ιωάννας Αντζουλή-Γιαννοπούλου, επί σειρά ετών διευθύντριας λειτουργίας του ομογενειακού ραδιοφωνικού σταθμού Cosmos FM και ενός από τα πρόσωπα που είχαν συνδέσει την παρουσία τους με τη λειτουργία και την εξέλιξή του.

Η Ιωάννα Γιαννοπούλου πέθανε σε ηλικία 71 ετών την Κυριακή 23 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 18:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Γλύφα Φθιώτιδας, παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών της. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν και στελέχη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού GAEPIS, υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργεί το Cosmos FM.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο ραδιοφωνικός σταθμός έγραψε μεταξύ άλλων: «Θα τη θυμόμαστε πάντα με απέραντη αγάπη, σεβασμό και αξιοπρέπεια, καθώς και για την αφοσίωση και την αγάπη που έδειχνε πάντα προς τον σταθμό, τον οποίο είχε τόσο κοντά στην καρδιά της και έβαζε πάντα σε πρώτη θέση. Προς το παρόν, σας ζητώ να κρατήσουμε την αγαπημένη μας Ιωάννα στις σκέψεις και τις προσευχές μας και να τη θυμόμαστε ως την υπέροχη γυναίκα που ήταν, καθώς και για όλη την αγάπη και τη θετική ενέργεια που χάριζε στους γύρω της».

Λίγα λόγια για την Ιωάννα Αντζουλή-Γιαννοπούλου

Γεννημένη στη Λαμία και μεγαλωμένη στην Αθήνα, η Ιωάννα Γιαννοπούλου εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στο Μπρούκλιν το 1973. Σπούδασε αγγλική γραφή στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και απέκτησε πτυχίο Ελευθέρων Τεχνών από το Brooklyn College. Η επαφή της με το ραδιόφωνο είχε αρχίσει ήδη από τα νεανικά της χρόνια, όταν εργάστηκε στην ελληνόφωνη εκπομπή «Paralikas Show» του WEVD.

Παράλληλα, διατήρησε έντονη παρουσία στα κοινά της ομογένειας. Στην κοινότητα των Τριών Ιεραρχών στο Μπρούκλιν υπηρέτησε ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δασκάλων, συμμετείχε στο σχολικό συμβούλιο και προσέφερε στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα.

Η μακρόχρονη πορεία της στο Cosmos FM ξεκίνησε το 2001, όταν εντάχθηκε εθελοντικά στο GAEPIS. Το 2006 ανέλαβε τη θέση της διευθύντριας λειτουργίας και έκτοτε είχε κεντρικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία του σταθμού και στην αποστολή του να διατηρεί ζωντανή την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και τους δεσμούς της ομογένειας με την Ελλάδα. Ανάμεσα στους παραγωγούς και τους εθελοντές ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «Μάνα του Λόχου», ως το πρόσωπο που φρόντιζε να κρατά ενωμένη την ομάδα του σταθμού. Το 2018 τιμήθηκε από την Association of Greek American Professional Women με το βραβείο Greek American Woman of the Year για την προσφορά της στο Cosmos FM και στην ευρύτερη κοινότητα.

Τη θλίψη του για την απώλειά της εξέφρασε και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στη διατήρηση μιας ισχυρής φωνής του Ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ενίσχυση των δεσμών της ομογένειας με την Ελλάδα. Αναφέρθηκε στην πίστη, την εγκαρδιότητα και την ακούραστη διάθεση προσφοράς που χαρακτήριζαν την παρουσία της, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους δύο γιους της, στην οικογένειά της και στους ανθρώπους του Cosmos FM και του GAEPIS, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.