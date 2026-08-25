Για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά και για θέματα της αρμοδιότητάς του, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι αυτές τις μέρες, μέσα σε μια βδομάδα, από τη Δευτέρα μέχρι χθες Δευτέρα, εδώ στην Αττική, έγιναν 26.000 αλκοτέστ, δηλαδή 4.000 αλκοτέστ την ημέρα.

Στη συνέχεια ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη διαθεσιμότητα των ραντεβού στα ΑΤ για τη νέα ταυτότητα τονίζοντας πως «Υπάρχουν ραντεβού, ναι. Και άμα κάπου υπάρχουν ραντεβού μετά από έναν μήνα ή δύο μήνες και λοιπά, που δεν υπάρχουν πια αυτά, μπορεί κανείς να αναζητήσει σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, τμήματα ασφαλείας, να πάρει ραντεβού πολύ γρήγορα».

Είπε ότι ουσιαστικά οι παλιές ταυτότητες δεν ισχύον πια και ότι όλοι πρέπει να πάνε να τις αλλάξουν.

Ο υπουργός, αναφέρθηκε και στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «τα μέτρα σε κάθε περίπτωση, που όποια ανακοινωθούν, θα έχουν ως προϋπόθεση και ως βάση την ανάπτυξη. Ότι η χώρα, δηλαδή, θα συνεχίσει».

«Η προϋπόθεση, η βασική, είναι η ανάπτυξη. Και αυτό είναι η υγεία της οικονομίας. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τη στήριξη».

Ερωτηθείς για τo αν τελικά οι φυλακές θα φύγουν από τον Κορυδαλλό ο κ Χρυσοχοΐδης είπε: «Θα φύγουν, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη, δυστυχώς, η διαδικασίες κινούνται πολύ αργά. Αυτή η υπόθεση τώρα έχει 4 χρόνια περίπου. Κάπου τώρα είναι να τελικά να αξιολογηθούν οι προσφορές και να ξεκινήσει η σύμβαση και το έργο. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούργιες στον Ασπρόπυργο, θα λειτουργούν», ενώ στο τέλος αναφέρθηκε και στη λειτουργία του ελληνικό FBI.

«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία 2 χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό FBI -η υπηρεσία οργανωμένου εγκλήματος-, είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Δηλαδή, απάτες.

Θέλω να σας πω ότι υπάρχει τώρα, στο FBI, το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του. Και κάθε βράδυ είναι έξω. Και κάθε βράδυ, όχι απλώς είναι έξω. είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σημαντικές επιτυχίες του», τόνισε επίσης