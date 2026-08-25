Ξεκίνησε τη σεζόν και επίσημα ο Παναθηναϊκός AKTOR, με την «πράσινη» ΚΑΕ να δημοσιεύει βίντεο με όσα συνέβησαν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» συγκεντρώθηκαν στο βοηθητικό γήπεδο του Telekom Center Athens, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τα βλέμματα, φυσικά, ήταν στραμμένα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό για νέους τίτλους.

Ιδιαίτερη παρουσία στην πρώτη συγκέντρωση ήταν και εκείνη του Μάικ Μπατίστ. Ο άλλοτε σπουδαίος σέντερ και εμβληματική φυσιογνωμία του Παναθηναϊκού βρίσκεται ξανά στην Αθήνα, αυτή τη φορά ως μέλος του τεχνικού επιτελείου και ένας από τους άμεσους συνεργάτες του Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, άρχισε την προετοιμασία του με αρκετές απουσίες, καθώς σημαντικό μέρος του ρόστερ έχει υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες.

Οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Μωραΐτης, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ίζακ Μπόνγκα, Σιλβέν Φρανσίσκο και Μπράνκο Μπάντιο αναμένεται να ενσωματωθούν αργότερα στην προετοιμασία, ενώ τραυματίας είναι ο Κέντρικ Ναν.