Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του ο ανεμοστρόβιλος που σάρωσε το χωριό Πομάς στη νοτιοδυτική Γαλλία, προκαλώντας ζημιές σε περίπου 300 σπίτια και τραυματίζοντας 39 ανθρώπους, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Περισσότεροι από 120 διασώστες και εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο χωριό, νότια της Καρκασόν, μετά τους ισχυρούς ανέμους που έφτασαν τα 117 χιλιόμετρα την ώρα και ξήλωσαν στέγες από σπίτια, προκαλώντας ζημιές σε περίπου 300 κατοικίες.

«Το μισό χωριό έχει καταστραφεί», δήλωσε κάτοικος με το όνομα Πιερ, περιγράφοντας τον ανεμοστρόβιλο ως μια «τεράστια κόκκινη και κίτρινη καμινάδα που στροβιλιζόταν».

Όπως ανέφερε, ακόμα και ένα μεγάλο κάστρο υπέστη σοβαρές ζημιές, με περίπου το ένα τρίτο του να έχει καταρρεύσει, παρά το γεγονός ότι τα πέτρινα τμήματά του στέκονταν άθικτα εδώ και 1.000 χρόνια.

🌪️ Vidéo exceptionnelle de la #tornade qui a touché les environs de Carcassonne !



Des grêlons de plusieurs centimètres, jusqu’à 3 à 5 cm, ont également touché les secteurs proches. Mais c’est surtout la tornade qui a causé d’importants dégâts, avec notamment des habitations… pic.twitter.com/KVTBgWanFG — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) August 24, 2026

«Νόμιζα ότι είχε έρθει το τέλος μου»

Η αντιπεριφερειάρχης της περιοχής, Εμανουέλ Πλαντιέ-Λεμαρσάν, δήλωσε στο γαλλικό ραδιόφωνο ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αγνοούμενοι.

«Άκουσα έναν τεράστιο θόρυβο… μετά είδα τα πάντα να πετούν στον αέρα και η στέγη κατέρρευσε πάνω από το κεφάλι μου», περιέγραψε συγκλονισμένη μία κάτοικος της περιοχής. «Δεν έχω πια σπίτι, αυτό είναι σίγουρο… Φοβήθηκα πολύ. Νόμιζα ότι είχε έρθει το τέλος μου». Ένας ακόμα κάτοικος ανέφερε ότι η έγκυος σύζυγός του τραυματίστηκε όταν το σπίτι τους κατέρρευσε πάνω της.

🌪️Eyewitness footage recorded from the village of #Verzeille captured a #tornado forming and swirling beneath a violent supercell thunderstorm south of the southern French city of #Carcassonne. https://t.co/tL5GfNBnxLpic.twitter.com/oGurjJdrxi

📌Authorities reported at least 26… pic.twitter.com/U5AVlVP0iw — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 25, 2026

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, καθώς περίπου 2.800 σπίτια σε 10 χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα.

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια

Η κακοκαιρία επηρέασε την ομαλή λειτουργία πολλών αεροδρομίων της χώρας σημειώνοντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Συγκεκριμένα, τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν είναι του Μπορντό, της Μασσαλίας, της Νίκαιας και της Τουλούζης, καθώς και αεροδρόμια βόρεια του Παρισιού, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έπληξαν επίσης και τον μεγάλο ποδηλατικό αγώνα «Vuelta a España». Το τρίτο μέρος του, που διεξαγόταν στην περιοχή Οντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, χρειάστηκε να ακυρωθεί, καθώς ισχυρή χαλαζόπτωση ανάγκασε τους ποδηλάτες να αναζητήσουν καταφύγιο περίπου 15 χιλιόμετρα πριν από τη γραμμή του τερματισμού.

Οι εικόνες από το Πομάς, το χωριό που επλήγη περισσότερο, αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής: ξεριζωμένα δέντρα, κατεστραμμένα αυτοκίνητα και συντρίμμια από σπίτια.

🌪️ Autres images très impressionnantes de la tornade qui a circulé au sud de Carcassonne dans l'Aude, depuis la commune de Verzeille. Des dégâts sont signalés. (© Denis Maréchal) pic.twitter.com/RYiuPm0Xt5 — Météo Express (@MeteoExpress) August 24, 2026

Η γαλλική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France αναφέρει ότι στη χώρα καταγράφονται κατά μέσο όρο αρκετές δεκάδες ανεμοστρόβιλοι κάθε χρόνο, σύμφωνα με το BBC.

Το νέο κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων έρχεται μετά το καλοκαίρι των πρωτοφανών καυσώνων και των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν την Ευρώπη. Η νοτιοδυτική Γαλλία ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, με περίπου 420.000 στρέμματα να έχουν καεί σε μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στη χώρα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.