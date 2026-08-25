Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση το βράδυ της Δευτέρας 24/8 στις εκβολές του ποταμού Γιόφυρου στην Κρήτη όπου βρέθηκε ένα αυτοκίνητο.

Δύο δύτες «χτένισαν» τον βυθό μέσα σε δύσκολες συνθήκες και βούρκο, χωρίς να εντοπίσουν κάποιο άτομο ενώ γερανός ανέσυρε το αυτοκίνητο, το οποίο παρέλαβε η οδική βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα την ώρα που το όχημα κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι δύο επιβαίνοντες φέρεται να κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να αποχώρησαν από την περιοχή.