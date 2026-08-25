Ξεκάθαρο μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε από το Μέγαρο Μαξίμου η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία την Τρίτη 25/8 συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, που είχε τραγικό απολογισμό τον θάνατο της μητέρας της, ενώ η ίδια και ο πατέρας της τραυματίστηκαν σοβαρά.

«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας μου, τον δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας που μένω, ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της “λόγω και έργω”.

Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία» επεσήμανε στην ανάρτησή της» έγραψε στην ανάρτησή της.