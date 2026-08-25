Η Active Computer Systems A.E. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στον Γιάννη Στασινόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος καθίσταται πλέον μοναδικός μέτοχος.

Ο κ. Στασινόπουλος, ο οποίος κατείχε ήδη ποσοστό 50% της Active, αποκτά το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, ενοποιώντας την ιδιοκτησιακή δομή της εταιρείας και σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης.

Η εξέλιξη ενισχύει τη δυνατότητα της Active να υλοποιήσει με συνέπεια και ταχύτητα το στρατηγικό της πλάνο, με έμφαση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και στην περαιτέρω αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, με στρατηγικό ορίζοντα την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α. Growth του Euronext Athens.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννης Στασινόπουλος, αναφέρει σχετικά: «Η Active δεν είναι απλώς μία επένδυση. Είναι η επιχείρηση που οραματίστηκα, έχτισα και στην οποία πιστεύω βαθιά. Η απόφασή μου να αποκτήσω το σύνολο των μετοχών αποτελεί έμπρακτη έκφραση της εμπιστοσύνης μου στην ομάδα μας, στις δυνατότητες της εταιρείας και στη στρατηγική που έχουμε χαράξει. Με καθαρή ιδιοκτησιακή δομή και σαφή προσανατολισμό, προχωρούμε στην επόμενη φάση ανάπτυξης της Active με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την εταιρεία, τους ανθρώπους μας, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.»

Στρατηγικό Πλάνο — Η επόμενη μέρα

Η στρατηγική της Active για την επόμενη περίοδο αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

1. Επιχειρησιακή Ανάπτυξη

Περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε τομείς υψηλής ζήτησης και προστιθέμενης αξίας, με έμφαση σε cloud, cybersecurity και managed services, καθώς και ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

2. Κεφαλαιακή Ενίσχυση

Ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Active με στόχο τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού της πλάνου, την υποστήριξη νέων επενδύσεων και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για διατηρήσιμη και κερδοφόρο ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το ήδη εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πλάνο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους €14 εκατ., για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών της εταιρείας.

3. Εταιρική Διακυβέρνηση & Κεφαλαιαγορά

Περαιτέρω ενίσχυση των δομών εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Active για την επιδιωκόμενη εισαγωγή της στην ΕΝ.Α. Growth του Euronext Athens.

Παράλληλα, η Active θα συνεχίσει να διευρύνει τις στρατηγικές συνεργασίες της με κορυφαίους διεθνείς παρόχους τεχνολογίας και να αξιολογεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνέχεια, άνθρωποι και εταιρική κουλτούρα

Η νέα μετοχική δομή διασφαλίζει τη συνέχεια στη διοίκηση και τη στρατηγική κατεύθυνση της Active. Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας παραμένουν οι άνθρωποι της εταιρείας και η περαιτέρω ενίσχυση μιας κουλτούρας που βασίζεται στην τεχνογνωσία, την αξιοπιστία, την καινοτομία και τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες.