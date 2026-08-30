Σε μία από τις πλέον δραστήριες κατηγορίες της ελληνικής αγοράς ακινήτων εξελίσσεται το commercial real estate, καθώς σχεδόν 1,3 δισ. ευρώ άλλαξαν χέρια μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Το λιανεμπόριο απορρόφησε περισσότερο από το μισό των συνολικών επενδύσεων, ενώ ξενοδοχεία, σύγχρονα γραφεία και logistics συμπλήρωσαν τον χάρτη των τοποθετήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius, η συνολική αξία των επενδύσεων σε επαγγελματικά ακίνητα έφτασε περίπου τα 1,27 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς καταγράφεται σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους χρηματοδότησης και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις διεθνώς.

Στην ελληνική αγορά, πάντως, το ενδιαφέρον εμφανίζεται να επικεντρώνεται πλέον περισσότερο σε επιλεγμένα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, τα οποία είτε προσφέρουν σταθερές αποδόσεις και διαθέτουν ισχυρούς μισθωτές είτε προσφέρουν περιθώρια δημιουργίας υπεραξίας μέσα από ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση και επανατοποθέτηση στην αγορά.

Η μερίδα του λέοντος

Με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων, το retail αναδείχθηκε στον πρωταγωνιστή του πρώτου εξαμήνου.

Οι επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα πλησίασαν τα 700 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 50% της συνολικής αξίας των συναλλαγών.

Καθοριστική για τη συγκεκριμένη επίδοση ήταν μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί στην ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων.

Πρόκειται για την απόκτηση από την Εθνική Τράπεζα χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων της Prodea Investments, έναντι τιμήματος 510,7 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτέλεσε το μεγαλύτερο deal του εξαμήνου και επηρέασε καθοριστικά τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Ισχυρή κινητικότητα διατηρήθηκε παράλληλα στον ξενοδοχειακό κλάδο, όπου οι επενδύσεις πλησίασαν τα 300 εκατ. ευρώ.

Η συνεχιζόμενη άνοδος του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να τροφοδοτεί το ενδιαφέρον για ξενοδοχειακά ακίνητα, τόσο από εγχώρια κεφάλαια όσο και από διεθνείς επενδυτές που αναζητούν παρουσία σε καθιερωμένους αλλά και αναπτυσσόμενους ελληνικούς προορισμούς.

Στα 140 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις σε γραφεία

Περισσότερο επιλεκτική ήταν η δραστηριότητα στην αγορά γραφείων, όπου πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 140 εκατ. ευρώ.

Στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς έντονη παρουσία είχαν ιδιώτες επενδυτές και family offices, ενώ καταγράφηκαν και συμφωνίες από εταιρείες που απέκτησαν κτίρια με στόχο την κάλυψη των δικών τους στεγαστικών αναγκών.

Μεταξύ των μεγαλύτερων κινήσεων του εξαμήνου ήταν η αγορά από την Trastor ΑΕΕΑΠ τριών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, συνολικής αξίας 38,6 εκατ. ευρώ.

Στις σημαντικές συναλλαγές περιλαμβάνεται επίσης η πώληση του κτιρίου γραφείων της Ελλάκτωρ στο Χαλάνδρι έναντι 18,95 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Ζήτηση υπάρχει στα logistics, ακίνητα όχι

Διαφορετική εικόνα εμφανίζει ο κλάδος των βιομηχανικών ακινήτων και των logistics.

Οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν περίπου στα 90 εκατ. ευρώ, με σημαντικό τμήμα των συναλλαγών να αφορά ακίνητα που αποκτήθηκαν για ιδιόχρηση.

Η σχετικά περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα δεν αποδίδεται πάντως σε έλλειψη ζήτησης. Αντίθετα, ένα από τα βασικά προβλήματα της συγκεκριμένης αγοράς είναι η μικρή προσφορά σύγχρονων και ποιοτικών εγκαταστάσεων που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μεγάλων χρηστών και επενδυτών.

Η ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι υπηρεσίες διανομής και η ανάπτυξη των υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας δημιουργούν νέες ανάγκες.

Ποιοι αγοράζουν

Ιδιώτες επενδυτές και family offices είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά κατά το πρώτο μισό του 2026.

Οι θεσμικοί επενδυτές και οι ΑΕΕΑΠ κινήθηκαν περισσότερο επιλεκτικά, αναζητώντας κυρίως ακίνητα που παράγουν εισόδημα ή επενδύσεις με μακροπρόθεσμο στρατηγικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, τα ξένα κεφάλαια συνέχισαν να εξετάζουν την ελληνική αγορά, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη φιλοξενία και στο λιανεμπόριο.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της Cushman & Wakefield Proprius στην Ελλάδα, Νίκη Σύμπουρα, η ελληνική αγορά επέδειξε ανθεκτικότητα παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και την περιορισμένη διαθεσιμότητα επενδυτικών ακινήτων.

Η ίδια επισημαίνει ότι η επόμενη φάση της αγοράς αναμένεται να χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από τη στροφή προς σύγχρονα, βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Το μεγάλο ζητούμενο για τη συνέχεια είναι η δημιουργία περισσότερων ακινήτων αυτής της κατηγορίας. Η έλλειψη επαρκούς ποιοτικού αποθέματος λειτουργεί ήδη ως περιοριστικός παράγοντας σε επιμέρους κλάδους, την ώρα που η υλοποίηση νέων μεγάλων αναπτύξεων εκτιμάται ότι θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την πορεία των επενδύσεων τα επόμενα χρόνια.