Τη μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενώ αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε το «καλάθι του πρωθυπουργού» στη ΔΕΘ και ειδικότερα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, όπου απέκλεισε το συγκεκριμένο ενδεχόμενο λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις.

«Ο 13ος και ο 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισ. τον χρόνο, μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά, αλλά δεν υπάρχουν. Ακόμη όμως και να δίναμε όλα τα χρήματα στους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, τότε όλοι οι υπόλοιποι που κι εκείνοι πληρώνουν φόρους θα έπρεπε να μην πάρουν τίποτε».

Για το ποιοι θα ωφεληθούν από τα μέτρα

«Αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι να έρθουν στο κράτος 1,8 δισεκατομμύρια έσοδα παραπάνω, έτσι; Ένα από τα μέτρα του νόμου αυτού είναι τα τεκμήρια. Αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Χατζηδάκης και αυτό το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση και θα αποφασίσει ο πρωθυπουργός είναι, και είναι και το λογικό, όσο αποδίδουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τα οποία ήρθαν για να μείνουν, τα POS, ο τρόπος μεταβίβασης ακινήτων, η εφαρμογή όλων των μέτρων ελέγχων, το IRIS, όλα αυτά τα οποία φέρνουν λεφτά στο κράτος ενώ μειώνονται οι φόροι -έχει απορία η αντιπολίτευση πώς γίνεται αυτό-, όσο αποδίδουν όλα αυτά, οι συνεπείς, εδώ είναι η λέξη κλειδί, το επίθετο κλειδί είναι οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, θεωρώ είναι λογικό (σ.σ. να επιβραβευθούν). Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει Pos, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει τον φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα. Τώρα αν θα φύγουν συνολικά ή αν θα φύγουν σταδιακά, αυτό είναι ένα θέμα απόφασης. Δεν ξέρω αν θα απαλλαγούν εν συνόλω», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Θεωρώ ότι, όπως έχουν ήδη υπάρξει εξαιρέσεις από τα τεκμήρια, δηλαδή τα τεκμήρια από το ’23 μέχρι σήμερα ελαφραίνουν. Για μένα γενικά σε αυτή τη χώρα, γυρίσαμε την πλάτη για πάρα πολλά χρόνια. Πέρυσι, ο μισθωτός του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ο συνταξιούχος και ο ελεύθερος επαγγελματίας είδε τη μεγαλύτερη φορολογική μείωση στον φόρο εισοδήματος που αφορά όλες τις ατομικές επιχειρήσεις. Δεν αφορούσε μόνο τους νέους. Τους νέους, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους αφορούσε περισσότερο. Θυμίζω ότι στη χώρα αυτή το 2019, δεν συγκρινόμαστε με τον κύριο Τσίπρα, αλλά είναι τι παραλάβαμε και πού είμαστε σήμερα. Δεν περιμένουμε να συγκριθούμε. Λένε: “Τι κάναμε; Εφτά χρόνια είχαμε”. Λοιπόν, ο φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος που αφορά τους περισσότερους ανθρώπους που μας ακούνε. Κάθε εργαζόμενο, κάθε συνταξιούχο. Να θυμίσουμε λοιπόν, ότι το 2019 ήταν 29% με προκαταβολή φόρου 100%. Δηλαδή, επί δύο στην πραγματικότητα, έτσι; Τώρα το 29% για όλους μας έχει γίνει 20%. Η προκαταβολή 50 στα φυσικά πρόσωπα, όχι 80, στο μισό. Αν έχεις ένα παιδί 18% από 29%, αν έχεις δύο παιδιά το μισό περίπου από 29%, 16%, αν είσαι τρίτεκνος 9% και πάει λέγοντας. Άρα ήδη οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα; Γιατί έχουμε μία επίμονη ακρίβεια, η οποία πιέζει τα εισοδήματα και έτσι η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμμεσο τρόπο».

Τα σενάρια εμπλοκής στο Αιγαίο

«Αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι να ισχυροποιείται συνεχώς και η ισχυροποίηση αυτή αποτυπώνεται. Ο τίτλος “ήρεμα νερά” αδικεί τη κυβέρνηση Μητσοτάκη και την εξωτερική πολιτική της χώρας».

Στην ερώτηση εάν η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε σενάριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη δυνατή θέση τόσο αποτρεπτικά όσο και ισχύος των τελευταίων δεκαετιών. Αμυντικά και σε διπλωματικό επίπεδο έχει ενισχυθεί όσο ποτέ».

«Οι κινήσεις της χώρας δεν είναι “πυροτεχνήματα” όπως άλλων χωρών ειδικότερα στα ανατολικά αλλά κινήσεις με αποτύπωμα. Παράδειγμα τα “θαλάσσια πάρκα” της Τουρκίας είναι ένα ζήτημα για εσωτερική της κατανάλωση, ενάντια στο διεθνές δίκαιο».

Στην ερώτηση το πώς απαντά η χώρα σε αυτά, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η Ελλάδα απαντά διπλωματικά σε κάθε αντίδραση και κάθε κρίση και δεν χρειάζεται να δημιουργούμε ανησυχία στον κόσμο. Παράλληλα η χώρα έχει ήδη κινηθεί ώστε να είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο».

Για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ ανέφερε ότι το θέμα απασχολεί ελάχιστα την κοινωνία, κατηγορώντας πάντως τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιδιώκει να έχει τα «δικαιώματα» μιας θεσμικής πολιτικής παρουσίας χωρίς τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις.