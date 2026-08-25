Ο Ολυμπιακός «χτυπάει» παντού στη μεταγραφική αγορά και παράλληλα με την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλλη δουλεύει και την περίπτωση του Έντσον Άλβαρες της Γουέστ Χαμ.
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση δανεισμού στην ομάδα του Λονδίνου για την απόκτηση του 28χρονου Μεξικανού κεντρικού χαφ. Εκτός από τους Πειραιώτες ενδιαφέρον για την απόκτηση του έχει δείξει και η Ρεάλ Σοσιεδάδ.
UPDATE: Olympiacos have made a bid for West Ham defensive midfielder Edson Alvarez.— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) August 25, 2026
It’s understood the Greek side want a loan deal for the Mexico international.@SkySportsNews revealed last week that Real Sociedad had made an approach for Alvarez, but there’s no bid from the… https://t.co/olkluWoXu5 pic.twitter.com/JjG3OzY5DE