Ο Ολυμπιακός «χτυπάει» παντού στη μεταγραφική αγορά και παράλληλα με την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλλη δουλεύει και την περίπτωση του Έντσον Άλβαρες της Γουέστ Χαμ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση δανεισμού στην ομάδα του Λονδίνου για την απόκτηση του 28χρονου Μεξικανού κεντρικού χαφ. Εκτός από τους Πειραιώτες ενδιαφέρον για την απόκτηση του έχει δείξει και η Ρεάλ Σοσιεδάδ.