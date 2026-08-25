Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας με φόντο τις νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Το Πεκίνο προειδοποίησε ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να «υπερασπιστεί σθεναρά» τα συμφέροντά του, αντιδρώντας στις αμερικανικές απειλές κατά χωρών που συνεχίζουν να συνεργάζονται οικονομικά με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, παρουσίασε τη Δευτέρα μια νέα σειρά κυρώσεων, τις λεγόμενες «δευτερεύουσες», που δεν πλήττουν άμεσα στο Ιράν αλλά τους εμπορικούς εταίρους του, στους τομείς του χρυσού, της τεχνολογίας, των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, της αεροπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε επίσης νέες κυρώσεις σε βάρος 60 προσώπων, εταιριών και πλοίων που κατηγορούνται ότι βοηθούν το Ιράν να αποκομίζει έσοδα από το πετρέλαιο, να προμηθεύεται όπλα και να διεξάγει ενέργειες ψηφιακού πολέμου.

Οι κυρώσεις θέτουν στο στόχαστρο πρόσωπα σε όλο τον κόσμο, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη και την Ευρώπη.

«Οι μέγιστες πιέσεις που ασκούνται στο πλαίσιο ενός οικονομικού πολέμου δεν διευθετούν καθόλου τα προβλήματα. Δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να υποδαυλίζουν τις εντάσεις και τις συγκρούσεις, να προκαλούν αποτελέσματα μετάδοσης, να αποσταθεροποιούν την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική τάξη και να πλήττουν νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα άλλων χωρών», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείο Εξωτερικών, Λιν Τζιάν.

«Η Κίνα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπερασπιστεί σθεναρά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Η Κίνα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς και στρατηγικούς εταίρους του Ιράν.

Για παράδειγμα, πάνω από το 80% των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου είχαν προορισμό την Κίνα πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler.

«Η συνεργασία ανάμεσα στην Κίνα και το Ιράν διενεργούνταν πάντα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και δεν θα έπρεπε να παρεμποδίζεται ούτε να τίθεται σε κίνδυνο», είπε ο Λιν Τζιάν.

Ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα πως «οι χώρες που δεν θα συμμετάσχουν στις αμερικανικές κυρώσεις θα μοιραστούν την απομόνωση του Ιράν», με τον υπουργό να προβλέπει κυρίως την αποβολή των «απείθαρχων από το σύστημα του δολαρίου», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.