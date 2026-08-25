Σφοδρή ήταν η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα με το «καλημέρα σας» και όλα δείχνουν ότι όσο θα πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ αλλά και τις κάλπες, το πολιτικό θερμόμετρο θα χτυπήσει κόκκινο.

Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να αναδείξει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό και χθες έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια να φανεί αυτό με τις παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών, όπως ο Παύλος Μαρινάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Νίκος Ρωμανός.

Όπως λένε, δεν εντοπίζουν τίποτα διαφορετικό στον δημόσιο διάλογο από τον κ. Τσίπρα, απλώς έχει αλλάξει το περιτύλιγμα και σημειώνουν με νόημα ότι η αξιοπιστία κάθε νέας εξαγγελίας κρίνεται και από το πολιτικό παρελθόν εκείνου που την καταθέτει.

Η επίθεση πλέον είναι μετωπική και αφορά όχι μόνο το ατόπημα, κατά τα γαλάζια στελέχη, του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, σπάζοντας μια παράδοση δεκαετιών, αλλά και την έλλειψη διαφάνειας στη χρηματοδότηση του πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Κάθε φορά που ρωτάμε ποιος πληρώνει το κόμμα Τσίπρα, μας απαντούν για τα δάνεια της ΝΔ. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά. Μπαίνεις στο site της Νέας Δημοκρατίας και βλέπεις ακριβώς τι ξοδεύει, τι έσοδα έχει και τι χρωστάει. Αυτά μπορώ να τα δω εγώ για τον Τσίπρα; Πώς μπορεί να κουνάει τη σημαία της διαφάνειας για τη χώρα, όταν έχει μηδενική διαφάνεια;», σημείωσε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.

Αναφορικά με τη σπουδή του πρώην πρωθυπουργού να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη πριν από τον πρωθυπουργό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονική συμπεριφορά και υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας δεν κατέχει πλέον τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό»

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούν ως πολιτικό αντίπαλο τον πρώην πρωθυπουργό, ωστόσο, όπως λένε, δεν μπορούν να μένουν απαθείς απέναντι στις πρακτικές που υιοθετεί και κυρίως δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές τακτικές εκτός πολιτικού πολιτισμού –οι οποίες είναι προσφιλείς στον κ. Τσίπρα– και να μην τις στηλιτεύουν.

Όπως λένε, όταν ένας άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα αγνοεί τις παραδόσεις που τήρησαν οι πιο σκληροί αντίπαλοι στο παρελθόν και στις πιο μεγάλες πολιτικές μάχες, αυτό δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό.

Σε πιο υψηλούς τόνους ήταν η κριτική που άσκησε στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπαιδο ήταν, ένα παλιόπαιδο παραμένει», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τσίπρας έχει ανακοινώσει ότι θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα, τρεις ημέρες πριν από τον πρωθυπουργό, ο οποίος θα μιλήσει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Βελίδειο, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στο παρελθόν από πολιτικό αρχηγό.