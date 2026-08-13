Με τον Στράτο Σβάνα να γίνεται σκόρερ, η Ρακόβ νίκησε με 1-0 τη Χάμαρμπι στη ρεβάνς του 0-0 της Σουηδίας και προκρίθηκε στα play off του Europa Conference League.
Το 0-0 του πρώτου αγώνα άφηνε τα πάντα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς, στην οποία ο παίκτης που έκανε τη διαφορά ήταν ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Όχι με κάποια επέμβαση στην άμυνα όμως, αλλά με το γκολ που πέτυχε.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Σβάρνας ήταν εκεί που έπρεπε για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά και να κάνει το 1-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Έτσι, η Ρακόβ πήρε την πρόκριση για τα play off, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλιτ.
STRATOS SVARNAS MARQUE POUR LE RAKÓW A HAMMARBY ! 🇵🇱 pic.twitter.com/aZTkgWGily— Le Football en VOD LXXX (@le_lxxx8228) August 13, 2026