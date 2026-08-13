Με τον Στράτο Σβάνα να γίνεται σκόρερ, η Ρακόβ νίκησε με 1-0 τη Χάμαρμπι στη ρεβάνς του 0-0 της Σουηδίας και προκρίθηκε στα play off του Europa Conference League.

Το 0-0 του πρώτου αγώνα άφηνε τα πάντα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς, στην οποία ο παίκτης που έκανε τη διαφορά ήταν ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Όχι με κάποια επέμβαση στην άμυνα όμως, αλλά με το γκολ που πέτυχε.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Σβάρνας ήταν εκεί που έπρεπε για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά και να κάνει το 1-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι, η Ρακόβ πήρε την πρόκριση για τα play off, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλιτ.