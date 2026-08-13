Μια συγκλονιστική στιγμή καταγράφηκε στην παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η τεράστια επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών δια θαλάσσης, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Στο βίντεο φαίνεται ένας πυροσβέστης, καταπονημένος από την επιχείρηση, να καταρρέει στην αμμουδιά, ενώ αμέσως στέλεχος του Λιμενικού σπεύδει στο πλευρό του και του παρέχει τις πρώτες βοήθειες.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την τεράστια πίεση κάτω από την οποία επιχειρούν από το μεσημέρι πυροσβέστες, λιμενικοί, διασώστες και εθελοντές, καθώς οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές και εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν ακόμη και από τη θάλασσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τι προκάλεσε την κατάρρευσή του ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του συγκεκριμένου πυροσβέστη.



Μέσα στις δραματικές εικόνες από τις εκκενώσεις, τις φλόγες που πλησίασαν σπίτια και τους εκατοντάδες πολίτες που απομακρύνονταν με κάθε διαθέσιμο πλωτό μέσο, η στιγμή που ο πυροσβέστης καταρρέει και ο λιμενικός σπεύδει να τον βοηθήσει αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εξάντληση και την ένταση μιας πολύωρης μάχης με τη φωτιά.