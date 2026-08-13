Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του ΟΦΗ στα play off του Europa League, παρά το γεγονός ότι ηττήθηκε με 1-3 εντός έδρας από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι Βούλγαροι είχαν επικρατήσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, εκτός έδρας, οπότε ήταν σχεδόν σίγουροι για την πρόκριση και αυτό φάνηκε και από το πόσο χαλαροί ήταν στη ρεβάνς. Τόσο, ώστε να δουν τον… αποκλεισμό με τα μάτια τους, αλλά τελικά τον απέφυγαν.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε μεγάλη προσπάθεια για μια επική ανατροπή και νίκησε με 3-1, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας όμως ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση και έκλεισε ραντεβού με τον ΟΦΗ.

Τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν το ποια εκ των δύο ομάδων θα προκριθεί στη League Phase του Europa League και ποια θα πάει στη League Phase του Europa Conference League θα γίνουν στις 20 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο και στις 27 του μήνα στη Σόφια.