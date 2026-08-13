Το μεγαλεπήβολο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη νέα Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου έχει εξελιχθεί από μια πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων σε ένα έργο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει ένα βαθιά υπόγειο συγκρότημα εθνικής ασφάλειας με καταφύγια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ιατρικές υποδομές.

Το κόστος της νέας Ανατολικής Πτέρυγας έχει φτάσει, σύμφωνα με στοιχεία που αποκάλυψε η «Washington Post», περίπου στα 600 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περίπου τα μισά εκτιμάται ότι θα προέλθουν από δημόσιο χρήμα.

«Ο στρατός χτίζει ένα τεράστιο συγκρότημα από κάτω»

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφερθεί ανοιχτά στην ύπαρξη του υπόγειου έργου, χωρίς όμως να αποκαλύψει τις διαβαθμισμένες λεπτομέρειές του.

«Ο στρατός χτίζει ένα τεράστιο συγκρότημα κάτω από την αίθουσα δεξιώσεων», είχε δηλώσει τον Απρίλιο, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το συγκρότημα εκτείνεται σε έξι επίπεδα κάτω από το έδαφος.

Ο Τραμπ έχει επίσης υποστηρίξει ότι το νέο κτίριο θα διαθέτει οροφή ανθεκτική σε επιθέσεις με drones, καθώς και αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «DronePort», ένα προηγμένο σύστημα προστασίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε ανάρτησή του τον Μάιο το χαρακτήρισε ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα αυτού του είδους στον κόσμο.

Παράλληλα έχει κάνει λόγο για καταφύγια βομβαρδισμού και ιατρικές εγκαταστάσεις. Οι συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες δεν έχουν παρουσιαστεί δημοσίως σε πλήρη σχέδια και ο αριθμός των έξι υπόγειων επιπέδων αποτελεί δήλωση του ίδιου του Τραμπ.

Καταφύγια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και νοσοκομειακές υποδομές

Όσα έχουν φτάσει στα δικαστήρια δίνουν, πάντως, μια εικόνα της κλίμακας του έργου. Σε δικαστικά έγγραφα γίνεται αναφορά σε bunkers, καταφύγια βομβαρδισμού, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ιατρική υποδομή, ενώ η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι οι νέες εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες για την προστασία του προέδρου απέναντι σε σύγχρονες απειλές.

Οι δικηγόροι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν κατονομάσει μεταξύ αυτών τις επιθέσεις με drones, βαλλιστικούς πυραύλους και βιολογικούς παράγοντες. Σε έγγραφα της δικαστικής διαμάχης γίνεται επίσης λόγος για ενισχυμένες εγκαταστάσεις εξαερισμού και κλιματισμού στρατιωτικών προδιαγραφών, καθώς και για διαβαθμισμένες στρατιωτικές υποδομές.

Το μεγαλύτερο μέρος των τεχνικών λεπτομερειών δεν δημοσιοποιείται για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Θα αντικαταστήσει το καταφύγιο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται το ιστορικό Presidential Emergency Operations Center – PEOC, το υπόγειο καταφύγιο έκτακτης ανάγκης του Λευκού Οίκου.

Η ιστορία του ξεκινά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ το 1941, ο αμερικανικός στρατός εισηγήθηκε την κατασκευή καταφυγίου κάτω από την Ανατολική Πτέρυγα. Ο Φράνκλιν Ρούζβελτ έδωσε τελικά την έγκρισή του και οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη μυστικότητα. Το καταφύγιο αναβαθμίστηκε επανειλημμένα τις επόμενες δεκαετίες.

Εκεί μεταφέρθηκαν για προστασία ο αντιπρόεδρος Ντικ Τσέινι και η σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Κοντολίζα Ράις κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Το Axios αναφέρει ότι το νέο υπόγειο συγκρότημα αποσκοπεί σε εκτεταμένη αναβάθμιση και ενδεχομένως αντικατάσταση αυτού του παλαιού συστήματος.

Η αίθουσα για περίπου 1.000 καλεσμένους

Πάνω από το υπόγειο συγκρότημα σχεδιάζεται μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουν γίνει στον Λευκό Οίκο εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με τα επίσημα σχέδια της National Capital Planning Commission, η κύρια αίθουσα δεξιώσεων θα έχει επιφάνεια περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, και θα μπορεί να φιλοξενεί περίπου 1.000 καθήμενους καλεσμένους σε επίσημο δείπνο. Συνολικά, οι δύο ορατοί υπέργειοι όροφοι της νέας Ανατολικής Πτέρυγας θα φτάνουν περίπου τα περίπου 8.270 τετραγωνικά μέτρα. Το συγκρότημα προβλέπεται επίσης να περιλαμβάνει επαγγελματική κουζίνα, γραφεία για την Πρώτη Κυρία και νέο κινηματογράφο του Λευκού Οίκου.

Η προηγούμενη Ανατολική Πτέρυγα, η οποία στην τελευταία της μορφή χρονολογούνταν από το 1942, κατεδαφίστηκε το 2025 για να ανοίξει ο δρόμος για το νέο έργο.

Από 200 εκατ. στα 600 εκατ. δολάρια

Το κόστος είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία αντιπαράθεσης.

Όταν παρουσιάστηκε αρχικά το σχέδιο, η εκτίμηση ήταν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια, με τον Λευκό Οίκο να δηλώνει ότι η αίθουσα θα χρηματοδοτούνταν από ιδιωτικές δωρεές. Η εκτίμηση ανέβηκε αργότερα στα 400 εκατ. και πλέον η «Washington Post» αναφέρει ότι το κόστος της κατασκευής της Ανατολικής Πτέρυγας υπολογίζεται στα 600 εκατ. δολάρια, με περίπου το μισό ποσό να συνδέεται με χρηματοδότηση από φορολογουμένους.

Και ο λογαριασμός δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με συμβατικά έγγραφα που εξέτασε η «Washington Post», μαζί με ένα νέο ελικοδρόμιο, κέντρο ελέγχου επισκεπτών, εργασίες στη γύρω περιοχή και άλλα έργα, οι σχεδιαζόμενες δαπάνες στον Λευκό Οίκο φτάνουν τουλάχιστον τα 927 εκατομμύρια δολάρια.

Η κυβέρνηση είχε εξετάσει επίσης αίτημα περίπου 1 δισ. δολαρίων για ευρύτερες αναβαθμίσεις ασφαλείας στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου.

Το δικαστήριο πάγωσε την αίθουσα, όχι το υπόγειο

Στις αρχές Αυγούστου, ομοσπονδιακό εφετείο αποφάνθηκε με ψήφους 2-1 ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να προχωρήσει στην υπέργεια κατασκευή της τεράστιας αίθουσας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Το δικαστήριο ήταν σαφές ότι το ερώτημα δεν είναι εάν μια αίθουσα δεξιώσεων είναι καλή ή κακή ιδέα, αλλά ποιος έχει τη νόμιμη εξουσία να εγκρίνει μια τόσο μεγάλη μεταβολή της προεδρικής κατοικίας. Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να ανατρέψει την απόφαση.

Υπάρχει όμως μια κρίσιμη εξαίρεση: οι υπόγειες εργασίες που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια μπορούν να συνεχιστούν. Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λίον έχει επιτρέψει ρητά να προχωρήσουν οι εκσκαφές και η κατασκευή bunkers, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ιατρικών υποδομών κάτω από το σημείο, ακόμη κι όσο το υπέργειο κομμάτι βρίσκεται σε δικαστικό πάγο.

Λευκός Οίκος: Είναι θέμα ασφάλειας του προέδρου

Η κυβέρνηση επιμένει ότι το έργο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως μια πολυτελής αρχιτεκτονική προσθήκη.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios ότι ο εκσυγχρονισμός της Ανατολικής Πτέρυγας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ασφάλεια του προέδρου, των εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών ασφαλείας. Ο αναπληρωτής διευθυντής της Secret Service Μάθιου Κουίν έχει υποστηρίξει επίσης σε δικαστικό έγγραφο ότι ακόμη και τμήματα της υπέργειας κατασκευής είναι απαραίτητα για να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τις κρίσιμες υπόγειες εγκαταστάσεις.

Με άλλα λόγια, κάτω από τη χρυσή αίθουσα όπου μελλοντικά μπορεί να παρατίθενται κρατικά δείπνα για εκατοντάδες προσκεκλημένους, κατασκευάζεται παράλληλα ένας χώρος σχεδιασμένος για ένα εντελώς διαφορετικό σενάριο: τη στιγμή που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να εξαφανιστεί κάτω από τη γη για να παραμείνει ασφαλής.