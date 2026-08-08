«Εθνική ντροπή» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου που βάζει φρένο στην κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, ενός έργου προϋπολογισμού περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη αφότου μεγάλο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης εθνική ντροπή», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Το δικαστήριο αποφάσισε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου, επικυρώνοντας ουσιαστικά προηγούμενη δικαστική εντολή με την οποία είχαν ανασταλεί οι εργασίες. Η υπόθεση είχε φτάσει στη Δικαιοσύνη μετά από προσφυγή του National Trust for Historic Preservation.

Το επίμαχο σχέδιο προβλέπει την ανέγερση μιας τεράστιας αίθουσας περίπου 90.000 τετραγωνικών ποδιών στον χώρο όπου βρισκόταν η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, η οποία κατεδαφίστηκε προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για το νέο κτίριο.

Η πλειοψηφία του εφετείου έκρινε ότι ένας πρόεδρος δεν μπορεί να προχωρά σε τόσο σημαντικές και μόνιμες μεταβολές σε ένα ιστορικό ομοσπονδιακό κτίριο χωρίς τη συμμετοχή του Κογκρέσου στη διαδικασία.

Η απόφαση του εφετείου, πάντως, δεν τίθεται άμεσα σε εφαρμογή. Οι δικαστές ανέστειλαν την ισχύ της για 14 ημέρες, δίνοντας στην κυβέρνηση το χρονικό περιθώριο να απευθυνθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υπερασπιστεί το έργο και για λόγους εθνικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι το νέο συγκρότημα θα διαθέτει προηγμένα συστήματα προστασίας και θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ασφαλής χώρος σε περίπτωση απειλής. Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι οι σχετικές αιτιάσεις δεν απαλλάσσουν την εκτελεστική εξουσία από την υποχρέωση να λάβει την απαιτούμενη έγκριση του Κογκρέσου.

Το σχέδιο για τη νέα αίθουσα είχε ανακοινωθεί αρχικά το καλοκαίρι του 2025, με τον Λευκό Οίκο να υποστηρίζει ότι το υπάρχον συγκρότημα δεν διαθέτει αρκετά μεγάλο χώρο για επίσημες εκδηλώσεις με εκατοντάδες προσκεκλημένους.