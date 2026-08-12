Τουλάχιστον 900 εκατ. δολάρια αναμένεται να δαπανήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για κατασκευαστικά έργα στους χώρους του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Αντί να εξασφαλίσει κονδύλια απευθείας από το Κογκρέσο, η κυβέρνηση έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση από άλλους θεσμούς και ιδιώτες χορηγούς και τα έχει κατευθύνει προς λογαριασμό που περιέχει λίγα εκατομμύρια δολάρια για έργα συντήρησης ρουτίνας του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Εμπιστευτικές επαφές και σχέδια δείχνουν ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει χρήματα του λογαριασμού αυτού για τα «έργα εκσυγχρονισμού» του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.