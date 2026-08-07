Ένα ηχηρό δικαστικό «στοπ» στο φιλόδοξο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία μιας τεράστιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο έβαλε ομοσπονδιακό εφετείο, κρίνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διαθέτει απεριόριστη εξουσία να προχωρά σε θεμελιώδεις αλλαγές στο ιστορικό συγκρότημα χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, προβλέπει την κατασκευή αίθουσας χορού περίπου 8.300 τετραγωνικών μέτρων στη θέση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, η οποία έχει ήδη κατεδαφιστεί.

Με απόφαση 2-1, το Εφετείο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια επικύρωσε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε εξασφαλίσει το National Trust for Historic Preservation, το οποίο είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι ένα έργο τέτοιας κλίμακας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

«Ο Λευκός Οίκος είναι το Σπίτι του Λαού»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η διατύπωση της δικαστικής απόφασης για τα όρια της προεδρικής εξουσίας.

Το εφετείο έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει «απεριόριστη εξουσία» να επανασχεδιάζει και να ανοικοδομεί τον Λευκό Οίκο, τον οποίο χαρακτήρισε «Σπίτι του Λαού», προκειμένου να ικανοποιούνται οι προσωπικές επιθυμίες ενός προέδρου.

Η απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχέδια του Τραμπ για την αλλαγή της εικόνας της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Η αίθουσα χορού σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί μεγάλες επίσημες εκδηλώσεις, κρατικά δείπνα και τελετές, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η κατασκευή της εξυπηρετεί τόσο πρακτικές ανάγκες όσο και ζητήματα ασφαλείας.

Η Ανατολική Πτέρυγα έχει ήδη γίνει εργοτάξιο

Η δικαστική μάχη έρχεται ενώ οι εργασίες έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Η ιστορική Ανατολική Πτέρυγα κατεδαφίστηκε για να δημιουργηθεί χώρος για το νέο οικοδόμημα και το σημείο έχει μετατραπεί σε τεράστιο εργοτάξιο με θεμέλια, γερανούς και βαριά μηχανήματα.

Η κυβέρνηση είχε μάλιστα υποστηρίξει σε προηγούμενη ακρόαση ότι το έργο είχε προχωρήσει πλέον σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι πρακτικά αδύνατο να σταματήσει. Δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης είχε υποστηρίξει ότι τα δικαστήρια δεν θα έπρεπε να έχουν ρόλο στην αξιολόγηση του έργου.

Το επιχείρημα αυτό, ωστόσο, δεν έπεισε την πλειοψηφία του εφετείου.

Τι μπορεί ακόμη να κατασκευαστεί

Η απόφαση διατηρεί την απαγόρευση για τις εργασίες πάνω από το έδαφος, ενώ επιτρέπει να συνεχιστούν ορισμένες εργασίες στον υπόγειο χώρο.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λίον, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Τζορτζ Ου. Μπους, είχε ήδη δύο φορές εμποδίσει τη συνέχιση της υπέργειας κατασκευής.

Ο ίδιος είχε κρίνει ότι κανένας ομοσπονδιακός νόμος δεν παρέχει στον πρόεδρο αυτοτελή εξουσία να κατασκευάσει μια τόσο μεγάλη προσθήκη στον Λευκό Οίκο χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Κογκρέσο.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αντιτείνει ότι η διακοπή των εργασιών δημιουργούσε ακόμη και κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, καθώς, μετά την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας, το συγκρότημα είχε μείνει «ανοιχτό και εκτεθειμένο».

Η μάχη, πάντως, δεν έχει τελειώσει, το εφετείο ανέστειλε την εφαρμογή της σημερινής απόφασης για 14 ημέρες, δίνοντας στην κυβέρνηση Τραμπ χρόνο να αποφασίσει εάν θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.