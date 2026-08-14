Δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τη γαμήλια τελετή της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Τζέικ Μέντγουελ έφερε στο φως της δημοσιότητας η Τζένη Μπαλατσινού μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τρεις μήνες μετά τη συμπλήρωση του μυστηρίου.

Στο πρώτο καρέ, η Αμαλία Κωστοπούλου εμφανίζεται με το λευκό νυφικό και το μακρύ πέπλο της στην αγκαλιά του συζύγου της, ο οποίος φορά μαύρο σμόκιν και παπιγιόν, κοιτάζοντας τον φακό.

Το παθιασμένο φιλί και οι καλοκαιρινές διακοπές

Στην δεύτερη φωτογραφία που κοινοποιήθηκε, το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί, με την Αμαλία Κωστοπούλου να κρατά με τα χέρια της το πρόσωπο του Τζέικ Μέντγουελ, ενώ το πέπλο και οι λεπτομέρειες του ενδύματος συμπληρώνουν την εικόνα.

Από την πλευρά της, η ίδια η Αμαλία Κωστοπούλου έχει αναρτήσει επανειλημμένα υλικό από την ημέρα του γάμου της, ενώ αυτό το διάστημα πραγματοποιεί τις καλοκαιρινές της διακοπές. Μάλιστα, στις αρχές Αυγούστου δημοσίευσε στιγμιότυπα από την παραμονή της στο Κάπρι της Ιταλίας.