Ανησυχία προκάλεσε στις βαλκανικές τουριστικές αγορές η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με μέσα ενημέρωσης γειτονικών χωρών να καλύπτουν εκτενώς την εξέλιξη της φωτιάς.

Το ενδιαφέρον δεν είναι τυχαίο, καθώς η Χαλκιδική αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς θερινούς προορισμούς για ταξιδιώτες από τα Βαλκάνια. Κάθε καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες από Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Βόρεια Μακεδονία επιλέγουν τις παραλίες και τα θέρετρα της περιοχής.



Η φωτιά στη Σίβηρη προκάλεσε νέα ανησυχία σε όσους βρίσκονται ήδη στη Χαλκιδική ή έχουν προγραμματίσει διακοπές, ενώ η εικόνα της πυρκαγιάς μεταδόθηκε γρήγορα από τα βαλκανικά ΜΜΕ.



Το ενδιαφέρον παραμένει υψηλό, καθώς η περιοχή βρίσκεται στην καρδιά του καλοκαιριού. Ειδικά, το πρώτο «πόδι», η Κασσανδρεία, η Σίβηρη, η Φούρκα, το Πευκοχώρι, η Καλλιθέα, το Πολύχρονο και άλλα παραθαλάσσια κέντρα, κατακλύζονται, όπως συμβαίνει και τούτες τις μέρες, από Σέρβους, Βούλγαρους, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, Ρουμάνους παραθεριστές.



Πολλοί εξ αυτών, μάλιστα, διαθέτουν εξοχικές κατοικίες ή και επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά: «Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Μεταφέρθηκαν Σέρβοι τουρίστες από τη Σίβηρη και την Φούρκα», τιτλοφορούσε ένα από τα ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα Vreme του Βελιγραδίου ενώ επίσης σερβική «n1» φιλοξένησε δηλώσεις της Άνα Νίκολιτς, ιδιοκτήτριας τουριστικής ιστοσελίδας, η οποία δήλωσε ότι υπήρχαν Σέρβοι τουρίστες και στα δύο μέρη που εκδηλώθηκε η φωτιά και απομακρύνθηκαν για καθαρά προληπτικούς λόγους.



«Κάποιοι επικοινώνησαν μαζί μας όχι όμως για να ζητήσουν βοήθεια καθώς οι Αρχές εφάρμοσαν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκκένωσης των απειλούμενων οικισμών» ανέφερε.



Το ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας κάλεσε τους υπηκόους της χώρας που βρίσκονταν στις πληγείσες περιοχές «να παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων τοπικών αρχών».



Η βουλγαρική bgnes, σημείωνε ότι οι πυρκαγιές στην Χαλκιδική «αναγκάζουν τους τουρίστες να εγκαταλείψουν τα θέρετρα στο αποκορύφωμα της τουριστικής περιόδου» και ανέφερε ότι τριακόσιοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το τουριστικό κέντρο της Σίβηρης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.