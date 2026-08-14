Ο Δεκαπενταύγουστος δεν έχει παντού στην Ελλάδα την ίδια μορφή. Σε άλλα μέρη οι πιστοί ανεβαίνουν γονατιστοί μέχρι τον ναό, αλλού περιμένουν την εικόνα σε μια λιτανεία, ενώ σε ορισμένα νησιά η θρησκευτική γιορτή συνεχίζεται με μουσική, φαγητό και χορό μέχρι το πρωί.

Πίσω από τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας υπάρχουν ιστορίες που φτάνουν από τη βυζαντινή εποχή και τον Πόντο μέχρι τη Μικρά Ασία, την Παλαιστίνη και τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι εικόνες συνδέθηκαν με τις μετακινήσεις και τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους εστίες.

Από τις δέκα περιπτώσεις που ξεχωρίζουν, άλλες έχουν σαφή προσφυγική διαδρομή, άλλες συνδέονται με παλαιότερες τοπικές παραδόσεις και άλλες με εικόνες που, σύμφωνα με την παράδοση, βρέθηκαν ή διασώθηκαν με θαυμαστό τρόπο.

Παναγία της Τήνου: Η εικόνα που αναζητήθηκε μέσα στη γη

Η Παναγία της Τήνου είναι ίσως το προσκύνημα που έχει συνδεθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με τον ελληνικό Δεκαπενταύγουστο.

Η ιστορία της εικόνας συνδέεται με τα οράματα της μοναχής Πελαγίας και τις αναζητήσεις που έγιναν στην Τήνο στις αρχές της δεκαετίας του 1820. Η εικόνα αποκαλύφθηκε το 1823, κατά τη διάρκεια των εργασιών που πραγματοποιούνταν για την ανεύρεσή της. Η παράδοση τη συνδέει με τον Ευαγγελιστή Λουκά, αν και η συγκεκριμένη απόδοση ανήκει στη θρησκευτική παράδοση και όχι σε ιστορικά τεκμηριωμένη χρονολόγηση.

Η Μεγαλόχαρη έχει συνδεθεί με πλήθος αφηγήσεων για θεραπείες και άλλα περιστατικά που οι πιστοί αποδίδουν στη μεσιτεία της Παναγίας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και η ιστορία μιας γυναίκας από τη Μικρά Ασία, η οποία, σύμφωνα με σχετική θρησκευτική αφήγηση, παρουσίασε βελτίωση της κατάστασής της μετά την επίσκεψή της στον ναό.

Το χαρακτηριστικότερο έθιμο του Δεκαπενταύγουστου στην Τήνο είναι η γονυκλισία των προσκυνητών από το λιμάνι μέχρι τον ναό της Ευαγγελίστριας. Πολλοί εκπληρώνουν έτσι το τάμα τους, ενώ η εικόνα καλύπτεται από αναρίθμητα τάματα που έχουν προσφερθεί από πιστούς.

Παναγία Σουμελά: Από τον Πόντο στο Βέρμιο

Εδώ η ιστορία της εικόνας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον Ελληνισμό του Πόντου.

Η Παναγία Σουμελά προέρχεται από την ιστορική μονή στο όρος Μελά, στην Τραπεζούντα. Μετά τον ξεριζωμό των Ποντίων, η εικόνα και άλλα πολύτιμα κειμήλια παρέμειναν κρυμμένα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα.

Το 1951 παραχωρήθηκε η εικόνα στο σωματείο «Παναγία Σουμελά» και ακολούθησε η δημιουργία του νέου προσκυνήματος στο Βέρμιο. Το 1952 ολοκληρώθηκε ο πρώτος ναός, όπου η εικόνα απέκτησε νέα έδρα.

Μαζί με την εικόνα συνδέονται και άλλα κειμήλια που έφτασαν από τον Πόντο, ανάμεσά τους ο Τίμιος Σταυρός των Μεγαλοκομνηνών και το Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου.

Η Παναγία Σουμελά θεωρείται από την παράδοση θαυματουργή και έχει συνδεθεί με πολλές αφηγήσεις για βοήθεια σε ασθένειες και δύσκολες περιστάσεις.

Στις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου πραγματοποιούνται ακολουθίες, λιτανεία της εικόνας και προσκύνηση. Το πρόγραμμα της πανήγυρης περιλαμβάνει επίσης κοινή τράπεζα για τους προσκυνητές.

Παναγία Εκατονταπυλιανή: Η κλειστή πόρτα της Πάρου

Στην Πάρο, η Παναγία Εκατονταπυλιανή συνδέεται με έναν από τους παλαιότερους χριστιανικούς ναούς της χώρας.

Η παράδοση συνδέει την ίδρυση του ναού με την Αγία Ελένη, η οποία, σύμφωνα με την αφήγηση, πέρασε από την Πάρο κατά το ταξίδι της προς τους Αγίους Τόπους. Υπάρχει επίσης η εκδοχή ότι το τάμα της ολοκληρώθηκε από τον γιο της, Μέγα Κωνσταντίνο.

Το πιο γνωστό στοιχείο της παράδοσης είναι οι 99 πόρτες. Η εκατοστή, σύμφωνα με τον θρύλο, παραμένει κρυφή και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν πίσω την Κωνσταντινούπολη. Η παράδοση αυτή έχει μείνει ζωντανή μέχρι σήμερα.

Ο Δεκαπενταύγουστος στην Παροικιά συνοδεύεται από την περιφορά του Επιταφίου της Παναγίας και μεγάλο πανηγύρι.

Παναγία Αγιάσου: Η εικόνα που συνδέθηκε με τη Μυτιλήνη

Στην Αγιάσο της Λέσβου, η Παναγία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του νησιού.

Η παράδοση για την εικόνα συνδέεται με παλαιότερες χριστιανικές κοινότητες της Ανατολής και με τη μεταφορά ιερών κειμηλίων προς τη Λέσβο. Εδώ χρειάζεται προσοχή στις λεπτομέρειες, καθώς οι διαφορετικές εκδοχές της παράδοσης δεν συμφωνούν πάντα ως προς την ακριβή διαδρομή της εικόνας.

Η λατρεία της Παναγίας στην Αγιάσο έχει συνδεθεί με αφηγήσεις για θεραπείες και βοήθεια σε ασθένειες, οι οποίες διασώζονται μέσα στην τοπική θρησκευτική παράδοση.

Στον Δεκαπενταύγουστο, η Αγιάσος δέχεται προσκυνητές από ολόκληρη τη Λέσβο. Η πορεία προς το προσκύνημα, η Θεία Λειτουργία και το πανηγύρι αποτελούν βασικά στοιχεία της γιορτής.

Παναγία Χοζοβιώτισσα: Η εικόνα που ήρθε από την Παλαιστίνη

Στην Αμοργό, η Παναγία Χοζοβιώτισσα βρίσκεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία που έχουν επιλεγεί για μοναστήρι στην Ελλάδα.

Η παράδοση θέλει την εικόνα να έχει φτάσει από την Παλαιστίνη, την περίοδο των εικονομαχικών διώξεων, και να έχει μεταφερθεί διά θαλάσσης. Οι εκδοχές για τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στην Αμοργό περιλαμβάνουν την αφήγηση ότι οι κάτοικοι εντόπισαν την εικόνα σε σπήλαιο.

Το ίδιο το μοναστήρι είναι χτισμένο πάνω στον απόκρημνο βράχο και αποτελεί προσκύνημα με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της Αμοργού.

Στον εορτασμό της Παναγίας περιλαμβάνονται η αγρυπνία, η Θεία Λειτουργία και το παραδοσιακό πανηγύρι, ενώ οι προσκυνητές συμμετέχουν στη λιτάνευση της εικόνας.

Παναγία Προυσιώτισσα: Η εικόνα που συνδέθηκε με τον Αγώνα

Η Παναγία Προυσιώτισσα βρίσκεται στην Ευρυτανία, σε μια περιοχή όπου η μονή αποτέλεσε σημαντικό θρησκευτικό κέντρο.

Η εικόνα συνδέεται από την παράδοση με την περιοχή της Προύσας στη Μικρά Ασία. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, μεταφέρθηκε από εκεί στην Ευρυτανία κατά την περίοδο των εικονομαχιών.

Το προσκύνημα απέκτησε ιδιαίτερη σημασία και κατά τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Η μονή συνδέθηκε με τον Καραϊσκάκη και την παρουσία αγωνιστών στην περιοχή.

Στις αφηγήσεις για την Παναγία Προυσιώτισσα περιλαμβάνονται περιστατικά προστασίας ανθρώπων και βοήθειας σε δύσκολες στιγμές. Πρόκειται για παραδόσεις που μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά.

Ο Δεκαπενταύγουστος στη μονή συνδέεται με Θεία Λειτουργία, λιτάνευση και προσκύνηση της εικόνας.

Παναγία Μαλεβή: Το προσκύνημα του Πάρνωνα

Στην Αρκαδία, η Μονή Μαλεβής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Πελοποννήσου.

Η εικόνα της Παναγίας Μαλεβής θεωρείται από την εκκλησιαστική παράδοση παλαιότατη και συνδέεται με την Κωνσταντινούπολη και τη μεταφορά εικόνων κατά τους βυζαντινούς χρόνους.

Ιδιαίτερη θέση στην παράδοση του μοναστηριού έχουν οι αφηγήσεις για την εικόνα και τα περιστατικά που οι πιστοί αποδίδουν στη χάρη της Παναγίας. Οι διηγήσεις αυτές αφορούν κυρίως θεραπείες και προστασία ανθρώπων που προσέφυγαν στο μοναστήρι.

Τον Δεκαπενταύγουστο πραγματοποιείται η μεγάλη πανήγυρη της μονής, με συμμετοχή προσκυνητών από την Αρκαδία και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.

Παναγία Φανερωμένη στη Σαλαμίνα: Η εικόνα που συνδέθηκε με το μοναστήρι του Λαυρίου

Η Παναγία Φανερωμένη της Σαλαμίνας είναι ένα από τα σημαντικά προσκυνήματα κοντά στην Αθήνα.

Η ιστορία της μονής συνδέεται με τον Όσιο Λαυρέντιο, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, εγκαταστάθηκε στην περιοχή και συνέβαλε στην ίδρυση της μονής.

Για την εικόνα υπάρχουν παραδόσεις σχετικά με την εύρεσή της και τα θαυμαστά περιστατικά που ακολούθησαν. Οι πιστοί αποδίδουν στη Φανερωμένη θεραπείες και προστασία, ιδιαίτερα σε περιόδους κινδύνου.

Η πανήγυρη του Δεκαπενταύγουστου προσελκύει προσκυνητές από τη Σαλαμίνα, την Αττική και άλλες περιοχές, ενώ η λιτάνευση της εικόνας αποτελεί βασικό μέρος του εορτασμού.

Παναγία της Ολύμπου Καρπάθου: Εκεί όπου ο Δεκαπενταύγουστος γίνεται πανηγύρι

Στην Όλυμπο της Καρπάθου, ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έχει διατηρήσει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Η τοπική παράδοση δεν περιορίζεται στη Θεία Λειτουργία. Μετά τη θρησκευτική τελετή ακολουθεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πανηγύρια του Αιγαίου.

Ξεχωρίζει ο Κάτω Χορός, με τους οργανοπαίκτες να παίζουν αργούς σκοπούς και τους άνδρες να τραγουδούν γύρω από τα τραπέζια.

Παράλληλα προσφέρεται φαγητό στους προσκυνητές και το πανηγύρι συνεχίζεται με μουσική και χορό. Η παράδοση μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η θρησκευτική γιορτή συνδέθηκε με την κοινωνική ζωή του χωριού.

Στην Κάρπαθο, μάλιστα, ο Δεκαπενταύγουστος γιορτάζεται σε περισσότερα χωριά, μεταξύ των οποίων οι Μενετές, το Απέρι, οι Πυλές και η Όλυμπος.

Παναγία Σπηλιανή στη Νίσυρο: Το προσκύνημα μέσα στον βράχο

Στη Νίσυρο, η Παναγία Σπηλιανή έχει μια ιδιαιτερότητα που εξηγεί και το όνομά της. Το προσκύνημα βρίσκεται σε φυσικό σπήλαιο, γεγονός που του προσδίδει ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η παράδοση συνδέει την εικόνα με την εύρεσή της μέσα στον χώρο του σπηλαίου και με θαυμαστά περιστατικά που οδήγησαν στην καθιέρωση του προσκυνήματος.

Στον εορτασμό της Παναγίας συμμετέχει ολόκληρο το νησί. Οι θρησκευτικές τελετές συνδυάζονται με τοπικές παραδόσεις και το πανηγύρι που ακολουθεί τη γιορτή.