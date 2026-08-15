Γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες Παρασκευή, κι άλλη μία αγνοείται έπειτα από σφοδρή δασική πυρκαγιά που σάρωσε τη νύχτα κατοικημένη περιοχή στις κροατικές ακτές στην Αδριατική Θάλασσα, προκαλώντας επίσης τουλάχιστον 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Επρόκειτο για «μια από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Κροατίας», συνόψισε ο επικεφαλής του κροατικού Πυροσβεστικού Σώματος, Σλάβκο Τούτσακοβιτς, προσθέτοντας πως οι φλόγες απανθράκωσαν περιοχή σχεδόν 10.000 στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένου «μεγάλου αριθμού» κατοικιών και άλλων κτιρίων στην περιοχή της Ομίς, στο κεντρικό τμήμα των κροατικών ακτών στην Αδριατική.

Κατά τη διάρκεια ερευνών στην περιοχή που μετατράπηκε σε αποκαΐδια, αστυνομικοί εντόπισαν το πτώμα γυναίκας. Κατόπιν, η υπηρεσία τους ανακοίνωσε πως αγνοείται 34χρονη υπήκοος Βοσνίας, χωρίς να κάνει λόγο για σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις.

Current situation on Friday morning in Omiš #Croatia: The wildfire is under control, but firefighters still face a long battle to fully contain it. Ten people are in intensive care, including a 17-year-old girl. Seven are fighting for their lives.



Prime Minister Plenković in… https://t.co/mafDzi2mUh pic.twitter.com/SLuWI1ACNA — Goran Majić (@Goran_Majic) August 14, 2026

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Σπλιτ για να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και 14 από αυτούς χρειάστηκαν εισαγωγή, ανέφεραν υπεύθυνοι της δομής υγείας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πλην δύο –Γερμανίδας τουρίστριας και Πολωνού τουρίστα– οι τραυματίες είναι Κροάτες υπήκοοι.

Δέκα άνθρωποι εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων έξι ενήλικοι και ένας έφηβος 17 ετών έχουν διασωληνωθεί, είπε ο δρ Γιόσιπ Μπάνοβιτς σε ΜΜΕ. Τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο τέλος της ημέρας σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας, Ζάγκρεμπ.

Η φωτιά, ενισχυμένη από ριπαίους ανέμους, εξαπλώθηκε ταχύτατα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε τομέα όπου βρίσκονται πευκώνες, κατοικίες και τουριστικά καταλύματα ανατολικά της Ομίς.

🚨🇭🇷 WATCH: Last night’s wildfire in Omiš, Croatia, captured in apocalyptic footage that looks like it was lifted straight from a feature film pic.twitter.com/mpWQkoRMRg — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) August 14, 2026

«Καταιγίδα φωτιάς»

Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, από τους οποίους περίπου 2.400 φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής στην Ομίς, στη Σπλιτ και στη Μάκαρσκα, ανέφερε ο κροατικός Ερυθρός Σταυρός.

Κάπου 300 πυροσβέστες με 93 οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες όλη τη νύχτα, αλλά δεν κατάφεραν να ελέγξουν αμέσως τη φωτιά, που εξαπλωνόταν με αστραπιαία ταχύτητα, σημείωσε ο επικεφαλής του σώματος.

«Περί τις 02:00, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω των σφοδρών ανέμων, που άλλαζαν συνεχώς την κατεύθυνσή της. Το θέαμα ήταν τρομακτικό. Πολλά σπίτια, καφετέριες, εστιατόρια, οχήματα και πλεούμενα που βρίσκονταν στην ξηρά υπέστησαν ζημιές», είπε ο κ. Τούτσακοβιτς.

«Ήταν πολύ δύσκολη νύχτα, μια από τις πιο δύσκολες της ζωής μου», πρόσθεσε. Οι άνδρες του ήταν αντιμέτωποι με «καταιγίδα φωτιάς»: «τα πάντα καίγονταν, η γη κι ο ουρανός».

Τέσσερα Καναντέρ και πολλαπλά πύρινα μέτωπα

Τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ επιχείρησαν με το πρώτο φως, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά για την Ομίς.

Στάλθηκαν στη χερσόνησο Πέλιεσατς, όπου μαινόταν επίσης μεγάλη πυρκαγιά, κάπου 140 χιλιόμετρα νοτιότερα, και κατόπιν σε άλλα δύο μέτωπα, στη Ζάνταρ και στην Τρογκίρ.

Η κατάσταση στην περιοχή πλέον «είναι σταθερή», όπως και στην Πέλιεσατς και στη Ζάνταρ, και «μειώσαμε το προσωπικό που επιχειρεί, αλλά παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», είπε χθες βράδυ ο επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος στην κροατική δημόσια τηλεόραση HRT.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα»

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς, μέλη της κυβέρνησής του και ο πρόεδρος της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς, επισκέφθηκαν την πυρόπληκτη περιοχή.

«Η πυρκαγιά αυτή εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα (…) Είναι αληθινό θαύμα το ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν να σώσουν» ό,τι έσωσαν, έκρινε ο κ. Πλένκοβιτς.

Νεαρή μητέρα με μωρό στην αγκαλιά, η Αναμαρία, τουρίστρια από το Ζάγκρεμπ, που πλέον φιλοξενείται σε κλειστό στάδιο στην Ομίς, είπε πως βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση «σοκ».

«Όλα έμοιαζαν φυσιολογικά – και μετά ξάφνου ακούσαμε σειρήνες και ειδοποιήσεις να απομακρυνθούμε εσπευσμένα. Ίσως έπρεπε να μας προειδοποιήσουν πιο νωρίς, ώστε να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε και να φύγουμε. Όταν αρχίσαμε να φεύγουμε, η φωτιά μας είχε ζώσει ήδη», είπε η νεαρή στο τηλεοπτικό δίκτυο N1.

Κύμα ζέστης και δεκάδες πυρκαγιές στα Βαλκάνια

Η Κροατία –όπως και μεγάλο μέρος των υπόλοιπων Βαλκανίων– δοκιμάζεται από κύμα ζέστης, ενώ τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν ρεκόρ θερμοκρασίας σε πόλεις στις ακτές της Αδριατικής, συμπεριλαμβανομένης της Σπλιτ.

Δεκάδες πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή.