Στα Χανιά θα βρεθεί το Σάββατο, 15 Αυγούστου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου για τον Δεκαπενταύγουστο.



Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά του, ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά, τιμώντας την εορτή της Ορθοδοξίας.



Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου εντάσσεται στο πρόγραμμα των δημόσιων εμφανίσεών του για την ημέρα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη συμμετοχή του στη θρησκευτική τελετή.



Τα Χανιά αποτελούν διαχρονικά έναν τόπο με ιδιαίτερη προσωπική και πολιτική σημασία για τον πρωθυπουργό, ο οποίος επιστρέφει συχνά στην περιοχή για σημαντικές ημέρες και δημόσιες υποχρεώσεις.