Το «Δείπνο Ηλιθίων», η αξεπέραστη κωμωδία του Francis Veber, επιστρέφει για δεύτερο χρόνο επιτυχίας στο Metropolitan: The Urban Theater στη Θεσσαλονίκη, από τον Οκτώβριο του 2026.

Η παράσταση, που αγαπήθηκε από το κοινό και τιμήθηκε με το 1ο Βραβείο Κοινού στα 15α Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της, προσκαλώντας τους θεατές σε ένα «δείπνο» γεμάτο γέλιο, ανατροπές και απολαυστικούς διαλόγους.

Με αδιάκοπο ρυθμό και απρόβλεπτες καταστάσεις, ο Francis Veber δημιουργεί μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες κωμωδίες χαρακτήρων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανθρώπινη αλαζονεία και η ανάγκη να κατηγοριοποιούμε τους άλλους, αποδεικνύοντας πως, πολλές φορές, η έπαρση και η δήθεν ανωτερότητα μπορεί να είναι πολύ πιο γελοίες από την αφέλεια.

Ένας θίασος νέων και ταλαντούχων ηθοποιών υποδέχεται το κοινό σε μια καλοκουρδισμένη παράσταση, όπου το αυθεντικό χιούμορ συναντά μια πιο ουσιαστική ματιά πάνω στις εύκολες «ταμπέλες» που χωρίζουν τους ανθρώπους σε «έξυπνους» και «ηλίθιους». Μέσα από την κωμική υπερβολή και τις συνεχείς ανατροπές, το έργο φωτίζει με λεπτότητα τις ανθρώπινες σχέσεις και τις προκαταλήψεις που συχνά τις καθορίζουν.

Η σκηνοθεσία του Πασχάλη Αραμπατζή αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου, προσδίδοντας σύγχρονο ρυθμό και φρέσκια ενέργεια στην παράσταση. Το αποτέλεσμα είναι ένα θεατρικό «δείπνο» που υπόσχεται αβίαστο γέλιο, αλλά και μια αναπάντεχη υπενθύμιση πως η πραγματική εξυπνάδα δεν μετριέται πάντα με τον τρόπο που νομίζουμε.

Το κείμενο υπογράφει ο Francis Veber και τη μετάφραση η Νικολέτα Κοτσαηλίδου. Η μουσική και οι στίχοι είναι της Σταυρίνας Κωνσταντίνου, ενώ η σκηνογραφική και ενδυματολογική επιμέλεια ανήκει στην Ιφιγένεια Μανώλα και τον Πασχάλη Αραμπατζή. Τους φωτισμούς υπογράφει ο Αλέξανδρος Σαραφόπουλος.

Στην παράσταση παίζουν οι: Βασίλης Βακάλης, Κατερίνα Γανδά, Βαγγέλης Ραφαήλ Καλλίτσογλου, Γιώργος Μιχαλάκος και Θάνος Πουμάκης.

Πληροφορίες:

Έναρξη: Οκτώβριος 2026

Metropolitan: The Urban Theater, Αλ. Φλέμινγκ 2, Θεσσαλονίκη