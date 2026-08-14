Η Ελληνική κολύμβηση είχε μια ακόμη σημαντική διάκριση στον τελικό των 100μ. πεταλούδα, με δύο αθλήτριες την Άννα Ντουντουνάκη και την Γεωργία Δαμασιώτη να μπαίνουν στην elite της Ευρώπης.

Η Ντουντουνάκη έδωσε μεγάλη μάχη για μια θέση στο βάθρο, καταλαμβάνοντας τελικά την 4η θέση με 57.10, ελάχιστα πίσω από την τρίτη θέση (0.34) και πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ που είχε καταρρίψει στον ημιτελικό.

Από την πλευρά της, η Δαμασιώτη κατέγραψε ακόμα μία αξιόλογη παρουσία καταλαμβάνοντας την 8η θέση με 57.72, βελτιώνοντας τις επιδόσεις της στη διοργάνωση.

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Βελγίδα Ρους Βανοτερντάικ με 56.08, ακολουθούμενη από τη Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ (56.39) και την ουδέτερη αθλήτρια Ντάρια Κλεπίκοβα (56.76).