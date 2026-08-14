Νεκρός σε ηλικία μόλις 41 ετών βρέθηκε ο Τζέισον Άρντεϊ, ο Βρετανός ακαδημαϊκός που είχε γράψει ιστορία ως ο νεότερος μαύρος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας έντονης διαμάχης γύρω από το ακαδημαϊκό έργο και το βιογραφικό του.

Ο Άρντεϊ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το απόγευμα της Παρασκευής σε διεύθυνση στο Μπάτερσι, στο νότιο Λονδίνο. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στις 15:12 και ότι ο 41χρονος διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο. Σύμφωνα με τη Guardian, o θάνατός του αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, αλλά όχι ύποπτος, ενώ η υπόθεση θα παραπεμφθεί στον ιατροδικαστή.

Η είδηση προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση επειδή έρχεται μόλις εννέα ημέρες μετά την παραίτησή του από το Κέιμπριτζ, στις 5 Αυγούστου, έπειτα από εβδομάδες δημοσιευμάτων και καταγγελιών για πιθανή λογοκλοπή, αμφισβητούμενους ακαδημαϊκούς τίτλους και στοιχεία του επαγγελματικού του ιστορικού.

Από σύμβολο κοινωνικής ανόδου στο επίκεντρο μιας μεγάλης ακαδημαϊκής διαμάχης

Ο Άρντεϊ είχε αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιμότητα όταν, το 2023 και σε ηλικία 37 ετών, διορίστηκε καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Κέιμπριτζ, γινόμενος ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του πανεπιστημίου.

Η προσωπική του ιστορία είχε προβληθεί ευρύτατα. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι είχε διαγνωστεί στην παιδική του ηλικία με αυτισμό και αναπτυξιακές δυσκολίες, ότι δεν μιλούσε μέχρι τα 11 του χρόνια και ότι έμαθε να διαβάζει και να γράφει στα τέλη της εφηβείας του. Η μετέπειτα πορεία του μέχρι μία από τις κορυφαίες πανεπιστημιακές έδρες της Βρετανίας τον είχε αναδείξει σε σύμβολο κοινωνικής κινητικότητας και διαφορετικότητας.

Τους τελευταίους μήνες, όμως, αυτή η εικόνα άρχισε να κλονίζεται. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διδακτορική διατριβή που είχε ολοκληρώσει το 2015 στο Liverpool John Moores University.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι περισσότερα από 100 αποσπάσματα παρουσίαζαν σημαντικές ομοιότητες με προγενέστερη εργασία άλλης ερευνήτριας. Ο Άρντεϊ αρνήθηκε ότι είχε προβεί σε σκόπιμη λογοκλοπή και υποστήριξε ότι προηγούμενες έρευνες δεν είχαν διαπιστώσει ακαδημαϊκή παρατυπία.

Πράγματι, προηγούμενη έρευνα του Liverpool John Moores University δεν είχε επιβεβαιώσει κατηγορία λογοκλοπής, αποδίδοντας τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί σε «ειλικρινή και εύλογα λάθη».

Ωστόσο, νέα στοιχεία και δημοσιεύματα οδήγησαν το Κέιμπριτζ στις 5 Αυγούστου να ανακοινώσει έρευνα για τα προσόντα και τις ακαδημαϊκές θέσεις που εμφανίζονταν στο βιογραφικό του. Λίγες ώρες αργότερα ο Άρντεϊ παραιτήθηκε.

Πανεπιστήμια διέψευσαν θέσεις που εμφανίζονταν στο βιογραφικό του

Σε παλαιότερα βιογραφικά του αναφερόταν ότι είχε διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στο Ohio State University και στο University of Glasgow, όμως τα δύο ιδρύματα δήλωσαν ότι δεν είχε κατέχει τις συγκεκριμένες θέσεις. Ερωτήματα είχαν προκύψει επίσης για αναφορά του σε τιμητική θέση στο Durham University και για μεταπτυχιακές σπουδές στο Birkbeck, το οποίο δήλωσε ότι δεν εντόπισε σχετικό φοιτητικό αρχείο με το όνομά του.

Το Jesus College, όπου ο Άρντεϊ ήταν fellow, ανέφερε επισήμως ότι όταν διαπιστώθηκαν «ασυνέπειες στις πληροφορίες που είχαν δοθεί στο Κολέγιο», κινήθηκε πειθαρχική διαδικασία, η οποία σταμάτησε μετά την παραίτησή του.

Παράλληλα, είχαν τεθεί ερωτήματα για ισχυρισμούς του σχετικά με φιλανθρωπική δραστηριότητα, αθλητικές επιδόσεις και ένα βιβλίο που παρουσίαζε ως δημοσιευμένο, παρότι ο εκδοτικός οίκος Palgrave Macmillan είχε επιβεβαιώσει ότι τελικά δεν κυκλοφόρησε.

«Έφτασα στα όρια όσων μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος»

Στην παραίτησή του ο Άρντεϊ είχε απορρίψει την ιδέα ότι η αποχώρησή του αποτελούσε παραδοχή ενοχής.

Είχε αναφέρει ότι η «αδιάκοπη σειρά κατηγοριών, εικασιών και δημόσιων σχολίων» είχε επιβαρύνει βαθιά τον ίδιο και τους ανθρώπους του και ότι είχε φτάσει στα όρια όσων μπορεί εύλογα να αναμένεται να αντέξει ένας άνθρωπος.

Μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, το Κέιμπριτζ είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρούσε σε ανεξάρτητη έρευνα για τις συνθήκες του διορισμού του, με συμμετοχή ανώτερων ακαδημαϊκών εντός και εκτός του πανεπιστημίου.

Η έρευνα αυτή επρόκειτο να εξετάσει και κατά πόσο χρειάζονται αλλαγές στις διαδικασίες επιλογής για ανώτερες ακαδημαϊκές θέσεις.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Τζέισον Άρντεϊ βάζει τώρα ένα τραγικό τέλος σε μια προσωπική διαδρομή που μέσα σε λίγα χρόνια πέρασε από τη διεθνή αποθέωση σε μια εξαιρετικά σκληρή δημόσια αμφισβήτηση.

Εννέα ημέρες μετά τη φράση του ότι η παραίτηση ήταν απλώς «το τέλος αυτού του κεφαλαίου», ο 41χρονος ακαδημαϊκός βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο, ενώ πολλά από τα ερωτήματα που είχαν ανοίξει γύρω από την πορεία του παραμένουν ακόμη αναπάντητα.