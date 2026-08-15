Σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, το εορτολόγιο περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα ονομαστικά εορτολόγια του έτους, με αφορμή την Κοίμηση της Θεοτόκου. Μεταξύ άλλων γιορτάζουν οι Μαρία, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Δέσποινα, Γεσθημανή, Θεοτόκης και Συμέλα.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος

Γεσθημανή, Ιεσθημανή

Θεοτόκης, Θεοτοκία

Μαριάντζελα

Μαρινέλα

Ελεούσα, Λούση

Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα

Ηλιοστάλακτη

Καθολική

Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια

Πρέσβεια, Πρεσβεία

Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα

Διομήδης

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα

Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 15 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου, σταθερή μεγάλη εορτή που εορτάζεται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία.

Κοίμηση της Θεοτόκου: Γιατί η 15η Αυγούστου είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας

Η Κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεομητορικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στο τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας και κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ορθόδοξη λατρευτική παράδοση.

Η Καινή Διαθήκη δεν περιγράφει τις τελευταίες ημέρες της ζωής της Θεοτόκου ούτε τις συνθήκες της κοίμησής της. Οι σχετικές αφηγήσεις προέρχονται από την εκκλησιαστική παράδοση, η οποία διαμορφώθηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.

Σύμφωνα με την παράδοση, άγγελος Κυρίου –ο οποίος ταυτίζεται με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ σε μεταγενέστερες διηγήσεις– εμφανίστηκε στην Παναγία και την ενημέρωσε ότι σε τρεις ημέρες θα ολοκληρωνόταν η επίγεια ζωή της. Η Θεοτόκος φέρεται στη συνέχεια να προσευχήθηκε στο Όρος των Ελαιών και να επέστρεψε στο σπίτι όπου διέμενε.

Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ακόμη ότι οι Απόστολοι, οι οποίοι βρίσκονταν σε διαφορετικούς τόπους, συγκεντρώθηκαν θαυματουργικά στα Ιεροσόλυμα για να βρίσκονται κοντά της. Μετά την κοίμησή της, το σώμα της μεταφέρθηκε και ενταφιάστηκε στη Γεσθημανή.

Κατά την ίδια παράδοση, ο Απόστολος Θωμάς δεν ήταν παρών στην ταφή και έφθασε αργότερα. Όταν, τρεις ημέρες μετά, ανοίχθηκε ο τάφος για να προσκυνήσει το σώμα της Θεοτόκου, βρέθηκε κενός. Στην ορθόδοξη παράδοση το γεγονός συνδέεται με τη μετάστασή της στους ουρανούς.

Η γιορτή της 15ης Αυγούστου προηγείται από τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου, από την 1η έως τις 14 Αυγούστου. Στην Ελλάδα η ημέρα έχει έντονο θρησκευτικό και λαϊκό χαρακτήρα, με μεγάλες πανηγύρεις και προσκυνήματα αφιερωμένα στην Παναγία σε πολλές περιοχές της χώρας.

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Εορτολόγιο Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Αυγούστου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.