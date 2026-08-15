Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και αναφερόμενος στην πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλιπόντος.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετάμε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, τον Στέφανο Μάνο», ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ο εκλιπών διακρινόταν για το θάρρος της γνώμης του, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσε κανείς μαζί του, καθώς και για την αποτελεσματικότητά του στις θέσεις ευθύνης όπου υπηρέτησε».

«Συνδέθηκε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες υπερασπίστηκε με συνέπεια, ακόμη και όταν προκαλούσαν αντιδράσεις και πολιτικό κόστος. Συγκεκριμένες προτάσεις του, όπως οι απόψεις του για το παραλιακό μέτωπο, αν είχαν υιοθετηθεί, η Ελλάδα και η Αττική θα ήταν σήμερα καλύτερες».

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του», συμπλήρωσε ο Νίκος Δένδιας.