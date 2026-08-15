Στη σύλληψη ενός 57χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς. Ο άνδρας κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους δυο κιλών και 249,9 γραμμαρίων και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 43 κιλών και 651 γραμμαρίων, μια συσκευασία με ηρωίνη βάρους 4,9 γραμμαρίων και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.